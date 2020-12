Manchester United, Dortmund a Lazio budou hrát v LM o postup

Praha - Fotbalová Liga mistrů může ve středu poznat další tři postupující. Místo ve vyřazovací části si můžou zajistit Dortmund, Lazio Řím a Manchester United. V dalších zápasech mimo jiné čeká Sevillu s brankářem Tomášem Vaclíkem přímý souboj s Chelsea o postup z prvního místa. Zápasu bude také poprvé v soutěži asistovat videorozhodčí na dálku ze sídla UEFA v Nyonu.

Sevilla si místo ve vyřazovací části zajistila před týdnem výhrou 2:1 v Krasnodaru, při které český reprezentant Vaclík odchytal celý zápas. V tabulce skupiny E má úřadující vítěz Evropské ligy deset bodů stejně jako Chelsea, se kterou v prvním utkání v Londýně remizoval 0:0.

"Po losu nikdo nečekal, že po čtyřech zápasech bude hotovo a bude se hrát jenom o to, kdo skupinu vyhraje. Jsme šťastní a spokojení, že jsme splnili cíl v nejkratší možnou chvíli," řekl Vaclík, který za Sevillu odchytal tři poslední zápasy a ve všech španělský celek vyhrál.

Při utkání bude také poprvé v Lize mistrů asistovat videorozhodčí, který nebude na stadionu, ale ve zcela jiné zemi. Až dosud byl sudí u videa vždy přítomen v dějišti zápasu, po nedávném zkušebním provozu se ale UEFA rozhodla vyzkoušet novinku v praxi.

"UEFA úspěšně otestovala a poté i schválila technické řešení na dálku, které bude poprvé v Lize mistrů využito při utkání Ligy mistrů mezi Sevillou a Chelsea," uvedla UEFA. Videorozhodčí bude duel sledovat ve švýcarském sídle UEFA, na stadionu bude nicméně přítomen záložní tým videosudích.

Ve skupině F proti sobě nastoupí Dortmund s Laziem a oba celky si můžou zajistit postup. Borussia vede tabulku o bod před italským soupeřem a jisté místo v play off bude mít, pokud neprohraje, nebo pokud Bruggy zaváhají s Petrohradem. Lazio do play off posune výhra, prohra Brugg se Zenitem, nebo pokud obě utkání skončí remízou.

Zatímco Lazio se může opřít o výhru 3:1 z domácího utkání s Dortmundem, Borussia bude spoléhat na formu Erlinga Haalanda. Norský útočník je s šesti góly nejlepším střelcem soutěže a v posledních osmi soutěžních zápasech dal celkem dvanáct branek.

Ve druhém utkání skupiny budou Bruggy, kde působí český útočník Michael Krmenčík, bojovat o udržení naděje na postup. Belgický celek k tomu potřebuje zvítězit nad Petrohradem. Porážka by ho o šanci na play off připravila, stejně jako kdyby obě utkání skončila remízou - v takovém případě by ale Bruggy měly jistotu třetího místa a Evropské ligy.

Ve skupině G už mají jistý postup Barcelona s Juventusem, katalánský celek si ale může pojistit první místo. Potřebuje k tomu vyhrát v Budapešti nad Ferencvárosem a současné zaváhání "Staré dámy" s Dynamem Kyjev. Pokud by Juventus prohrál, bude Barceloně stačit i remíza. Zápas v Turíně bude řídit Francouzka Stéphanie Frappartová, jež se stane první ženskou hlavní rozhodčí v Lize mistrů.

Manchester United si může zajistit postup ze skupiny H. Anglický celek dvě kola před koncem základní části vede tabulku o tři body před Paris St. Germain, který přivítá na Old Trafford. Pro účast v play off potřebují Rudí ďáblové s finalistou minulého ročníku Ligy mistrů bodovat.

5. kolo základních skupin Ligy mistrů:

Skupina E:

18:55 FK Krasnodar - Rennes,

21:00 FC Sevilla - Chelsea.

Skupina F:

21:00 FC Bruggy - Zenit Petrohrad, Dortmund - Lazio Řím.

Skupina G:

21:00 Juventus Turín - Dynamo Kyjev, Ferencváros Budapešť - FC Barcelona.

Skupina H:

18:55 Basaksehir - Lipsko, Manchester United - Paris St. Germain.