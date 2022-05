Manchester City zaváhal s West Hamem, k bodu mu pomohl Coufalův vlastní gól

Londýn - Fotbalisté Manchesteru City v předposledním kole anglické ligy remizovali 2:2 s West Hamem a zaváhali v boji o titul. K bodu obhájci titulu, který prohrával už 0:2, pomohl vlastní gól Vladimíra Coufala.

Dvougólový náskok West Hamu v prvním poločase zařídil Jarrod Bowen. V této sezoně zaznamenal 18 soutěžních branek a překonal klubový rekord Paola Di Cania.

City po přestávce domácí tým zatlačilo a už krátce po přestávce snížil Jack Grealish. V 69. minutě obhájce vyrovnal, když si Coufal do vlastní branky srazil centr Rijáda Mahrize.

Čtyři minuty před koncem mohl manchesterský celek dokonat vítězný obrat poté, co rozhodčí nařídil v jeho prospěch penaltu. S Mahrizovým pokusem si však poradil brankář West Hamu Lukasz Fabiaňski.

City tak vede tabulku o čtyři body před Liverpoolem, který má k dobru pondělní zápas na hřišti Southamptonu. V posledním kole City přivítá Aston Villu, Liverpool nastoupí proti Wolverhamptonu.

"Emoce lítaly nahoru dolů," citovala agentura Reuters Grealishe. "O přestávce bych remízu bral všemi deseti. Ale titul máme pořád ve svých rukách, jen se musíme připravit a vyhrát poslední zápas," dodal.

"O přestávce jsme si řekli, že když dáme jeden gól, jsme zpátky. A naštěstí jsme ho dali rychle," přidal trenér Pep Guardiola. "Pořád to máme svých rukách a to je dobře. Bylo by skvělé dneska vyhrát, ale West Ham bojuje o Evropskou ligu a hraje skvěle," uvedl.

Na čtvrté místo, které jako poslední zaručuje start v Lize mistrů, se po výhře 1:0 nad Burnley posunul Tottenham. O vítězství londýnského celku rozhodl z penalty v sedmé minutě nastavení prvního poločasu Harry Kane.

Tottenham tak má na čtvrté příčce náskok dvou bodů před pátým Arsenalem, který však proti Newcastlu nastoupí až v pondělí.

Burnley, kde působí momentálně dlouhodobě zraněný český útočník Matěj Vydra, si porážkou zkomplikovalo boj o záchranu. Na 18. místě ho od příček zaručujících udržení dělí jeden bod, oproti soupeřům má však zápas k dobru.

Výsledky 37. kola anglické fotbalové ligy

Tottenham - Burnley 1:0 (45.+7 Kane z pen.), Aston Villa - Crystal Palace 1:1 (69. Watkins - 82. Schlupp), Leeds - Brighton 1:1 (90.+2 Struijk - 21. Welbeck), Watford - Leicester 1:5 (6. Pedro - 21. a 70. Vardy, 46. a 86. Barnes, 18. Maddison), West Ham United - Manchester City 2:2 (24. a 45. Bowen - 49. Grealish, 69. vlastní Coufal), Wolverhampton - Norwich 1:1 (55. Nouri - 37. Pukki) ,

17:30 Everton - Brentford.

Tabulka:

1. Manchester City 37 28 6 3 96:24 90 2. Liverpool 36 26 8 2 89:24 86 3. Chelsea 36 20 10 6 73:31 70 4. Tottenham 37 21 5 11 64:40 68 5. Arsenal 36 21 3 12 56:45 66 6. Manchester United 37 16 10 11 57:56 58 7. West Ham United 37 16 8 13 59:48 56 8. Wolverhampton 37 15 6 16 37:40 51 9. Leicester 36 13 9 14 57:57 48 10. Brighton 37 11 15 11 39:43 48 11. Crystal Palace 36 10 15 11 47:43 45 12. Aston Villa 36 13 5 18 49:50 44 13. Brentford 36 12 7 17 44:52 43 14. Newcastle 36 11 10 15 40:61 43 15. Southampton 36 9 13 14 41:61 40 16. Everton 35 10 6 19 37:56 36 17. Leeds 37 8 11 18 40:78 35 18. Burnley 36 7 13 16 32:50 34 19. Watford 37 6 5 26 33:75 23 20. Norwich 37 5 7 25 23:79 22