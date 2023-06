Manchester City vyhrál Anglický pohár a bojuje o treble

Londýn - Fotbalisté Manchesteru City vyhráli posedmé Anglický pohár. Ligový šampion ve finále porazil městské rivaly United 2:1 díky dvěma gólům Ilkaye Gündogana. Pokud svěřenci Pepa Guardioly za týden uspějí ve finále Ligy mistrů proti Interu Milán, získají "treble", což se z anglických týmů podařilo jen Manchesteru United v sezoně 1998/99.

První branka finále v londýnském Wembley padla z první střely na branku už ve 13. sekundě. K odraženému míči se na hranici vápna dostal Gündogan a povedenou střelou z voleje jej poslal za záda brankáře De Gey. Kapitán Manchesteru City se postaral o nejrychlejší gól ve finále Anglického poháru. Překonal francouzského útočníka Louise Sahu, který v roce 2009 v dresu Evertonu skóroval do sítě Chelsea po 25 sekundách.

Ve 33. minutě rozhodčí po Grealishově ruce nařídil penaltu pro Manchester United a kapitán "Rudých ďáblů" Bruno Fernandes střelou do levého dolního rohu vyrovnal. Gündogan, kterému v létě končí v City smlouva, ale sedm minut po přestávce vrátil svému týmu vedení dalším gólem z voleje.

"Podle mě to penalta nebyla. Neviděl jsem míč, otočil se a trefilo mě to do ruky. Ale Gündogan mě zachránil," uvedl Grealish.

Vítězové Premier League odolali závěrečnému tlaku United a připravili městského rivala o možnost navázat na únorový triumf v Ligovém poháru.

"Neuvěřitelné. O tomhle jako kluci sníte. Strašně jsem toužil po tom vyhrát pohár, když jsem byl v Aston Ville, a teď se mi to povedlo," řekl Grealish, jenž v roce 2015 s Aston Villou podlehl ve finále Arsenalu. "Samozřejmě to oslavíme. Anglický pohár se nevyhrává každý týden. Pak se hned vrhneme do přípravy na další velký zápas, co nás čeká příští týden," dodal.

"Teď už se můžeme bavit o treble, i když samozřejmě musíme ještě vyhrát Ligu mistrů," řekl trenér Guardiola, který zopakoval s týmem triumf v lize a poháru z roku 2019. "Jsem fanouškem Barcelony, ale tenhle klub budu milovat do konce života. Dali jsme dneska našim fanouškům dobrý dárek, který si mohou užít, na rozdíl od našich sousedů."

Španělský kouč vyzdvihl výkon dvaatřicetiletého Gündogana. "Má úžasnou sezonu. Je nejen šikovný, ale také mentálně silný. Hraje velké zápasy, jako by to byly přáteláky. Umí se vyrovnat s tlakem," uvedl Guardiola.

Jeho protějšek Erik ten Hag svou první sezonu na lavičce United ziskem další pohárové trofeje nezakončil. "Jsme samozřejmě zklamaní, ale na svůj tým jsem hrdý. Hráli jsme dobře. Dostali jsme zbytečné góly, ale byli jsme ve hře. Tým ukázal odolnost a charakter. Máme před sebou ještě cestu, ale tohle nás posune dál," uvedl nizozemský kouč.

Finále Anglického fotbalového poháru v Londýně: Manchester City - Manchester United 2:1 (1:1) Branky: 1. a 51. Gündogan - 33. Fernandes z pen.