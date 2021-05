Manchester City má před odvetou s PSG do finále Ligy mistrů blíž

Manchester (Británie) - Fotbalisté Manchesteru City v úterní semifinálové odvetě Ligy mistrů přivítají Paris St. Germain. Domácí po nadějném vítězství 2:1 z Paříže mají nakročeno k premiérovému postupu do finále elitní soutěže. Souboj gigantů začne tradičně ve 21:00.

Vítěz si o nejprestižnější klubovou trofej zahraje v Istanbulu s Chelsea, nebo Realem Madrid. Druhé semifinále v Londýně je na programu ve středu, úvodní duel ve španělské metropoli skončil 1:1.

PSG minulou středu v Parku Princů brzy vedl zásluhou Marquinhose, ale loňský finalista ve druhém poločase náskok neudržel. Za City se prosadili Kevin De Bruyne a Rijád Mahriz, domácí Idrissa Gueye navíc dostal červenou kartu a přijde o odvetu.

"Pokud budeme hrát jako v první půli, tak je můžeme porazit, ale samozřejmě to musíme vydržet celých 90 minut. Nebude to snadné, ale podle mě jsme na takové zápasy připraveni. V Manchesteru nemáme co ztratit, takže tam necháme všechno," řekl obránce PSG Alessandro Florenzi pro klubový web.

"Musíme mít víru. Bez ohledu na statistiky nebo procentuální šanci na vítězství a postup. Každý Pařížan v nás musí věřit. Můžu slíbit, že budu bojovat a udělám všechno, co je v mých silách, abychom uspěli," přidal útočník francouzských šampionů Neymar.

City na svém stadionu neprohráli v posledních 13 pohárových utkáních a v aktuálním ročníku Ligy mistrů doma zvítězili ve všech pěti duelech. PSG ale venku drží sérii 10 soutěžních výher, v sedmi případech svěřenci kouče Mauricia Pochettina nastříleli tři a více branek. Domácí nehlásí žádné absence, Pařížané doufají, že budou mít po zranění lýtka k dispozici nejlepšího střelce Kyliana Mbappého.

"Pokud se v odvetě budeme bát a nebudeme hrát tak, jak dokážeme, PSG to může otočit. Když ale předvedeme naši hru, tak snad postoupíme do finále," konstatoval trenér City Pep Guardiola. "Vzhledem k síle soupeře musíme podat téměř dokonalý výkon," dodal španělský kouč, jehož svěřenci mají na dosah třetí anglický titul za poslední čtyři roky a v této sezoně už vyhráli domácí Ligový pohár.

Zajímavosti před zápasem: Výkop: úterý 4. května, 21:00. Rozhodčí: Kuipers - Van Roekel, Zeinstra - Van Boekel (video, všichni Niz.). První zápas: 2:1. Bilance (pohárová): 4 2-2-0 5:3. Předpokládané sestavy: Manchester: Ederson - Walker, Stones, Dias, Cancelo - Rodri, Gündogan - Mahriz, De Bruyne, Foden - Silva. PSG: Navas - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo - Danilo, Paredes - Di María, Verratti, Neymar - Mbappé. Absence: nikdo - Gueye (trest za ČK), Bernat (zranění), Dagba, Mbappé (oba nejistý start). Nejlepší střelci v soutěži: Torres (4) - Mbappé (8). Zajímavosti: - Manchester City neprohrál žádný ze 4 vzájemných zápasů v evropských pohárech - týmy se ve vyřazovací fázi LM utkaly pouze ve čtvrtfinále v roce 2016, kdy postoupil Manchester City po výsledcích 2:2 venku a 1:0 doma - Manchester City ve vyřazovací fázi LM před PSG narazil na další 2 francouzské soupeře, s nimiž vypadl; v osmifinále 2017 nestačil na Monako a loni ve čtvrtfinále na Lyon - PSG porazil anglické protivníky jen ve 3 z posledních 11 pohárových duelů - vítěz se ve finále v Istanbulu střetne s Realem Madrid, nebo Chelsea - Manchester City je v semifinále LM teprve podruhé a poprvé od roku 2016, kdy ho vyřadil Real Madrid - PSG hraje semifinále LM potřetí; v roce 1995 vypadl s AC Milán a loni vyřadil Lipsko, ale ve finále podlehl Bayernu Mnichov - Manchester City v letošním play off postoupil přes německé celky Mönchengladbach a Dortmund, PSG vyřadil Barcelonu a poté Bayern - Manchester City postoupil ve všech 12 dosavadních pohárových dvojzápasech, pokud na úvod zvítězil venku - Manchester City v aktuálním ročníku LM ještě nepoznal přemožitele a vyhrál 6x za sebou (poslední 3 zápasy výsledkem 2:1), což je jeho nejlepší série v soutěži - Manchester City na svém stadionu neprohrál v posledních 13 pohárových utkáních (z toho 12 výher), v tomto ročníku LM zvítězil ve všech 5 domácích duelech - PSG venku vyhrál posledních 10 soutěžních zápasů (v 7 z nich vstřelil 3 a více gólů) - trenér PSG Pochettino s Tottenhamem vyřadil City ve čtvrtfinále LM 2019, tehdy dovedl Spurs až do finále, kde podlehli Liverpoolu 0:2