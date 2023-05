Manchester City bude proti obhájci trofeje Realu usilovat o druhé finále LM

Manchester - Středeční odvetné semifinále fotbalové Ligy mistrů mezi Manchesterem City a obhájcem trofeje Realem Madrid určí druhého finalistu. Úvodní vzájemný duel ve španělské metropoli skončil 1:1. "Citizens" elitní soutěž ještě nikdy nevyhráli a usilují o druhý postup do finále. Naopak Real je se 14 triumfy nejúspěšnějším týmem v historii. Utkání má výkop ve 21:00 SELČ.

Obě mužstva byla v semifinále i v předchozích dvou ročnících a v Lize mistrů mají z devíti vzájemných zápasů vyrovnanou bilanci, jen španělský tým má o gól lepší skóre. Real zvládl proti City obě dosavadní semifinále a v sezoně 2015/16 i v minulém ročníku pak soutěž vyhrál. Anglický celek dokázal vyřadit "Bílý balet" v osmifinále sezony 2019/20.

"Bude to jako finále. Doufám, že k tomu tak přistoupíme. I když se hraje venku, ve finále se nám docela daří," citoval web UEFA brankáře Realu Thibauta Courtoise, jenž dříve chytal za jiný anglický celek Chelsea.

"Citizens" jsou ve hře o tři trofeje. Už o víkendu mohou obhájit anglický titul, protože Premier League vedou o čtyři body před Arsenalem a navíc oproti němu sehráli o utkání méně. Zkraje června je čeká finále Anglického poháru proti městskému rivalovi United.

"Je to splněný sen, že jsme se dostali až sem. Možná nezískáme žádnou trofej a lidé si řeknou, že nejsme dobrý tým nebo že to je selhání, ale pro mě je to splněný sen," prohlásil dvaapadesátiletý španělský trenér City Pep Guardiola. "Jsme jediné mužstvo v Evropě, které bojuje ve všech soutěžích. Hrát doma před našimi fanoušky v semifinálové odvetě Ligy mistrů o postup do finále je mimořádný úspěch," dodal někdejší kouč Barcelony či Bayernu Mnichov.

City před domácími diváky v Lize mistrů drží od září 2018 neporazitelnost, za tu dobu vyhráli 23 z 25 utkání, což je anglický rekord. Na Etihad Stadium zvítězili v tomto kalendářním roce ve všech 14 soutěžních zápasech.

Real už v aktuálním ročníku ovládl Superpohár UEFA, klubové mistrovství světa a Španělský pohár. Titul v domácí lize ale neobhájil, v neděli ho po čtyřech letech získala Barcelona.

"Mám jasnou představu, kdo ve středu nastoupí. Jsme sebevědomí. Máme silnou lavičku s hráči, kteří umí promluvit do takového typu zápasu. V minulé sezoně nám náhradníci pomohli Ligu mistrů vyhrát," řekl trenér Carlo Ancelotti. Třiašedesátiletý Ital odkoučuje 50. zápas v LM na lavičce "Bílého baletu" a celkově 191. v soutěži, čímž překoná rekord legendárního trenéra Aberdeenu a Manchesteru United Alexe Fergusona.

Vítěz se ve finále 10. června v Istanbulu utká s Interem Milán, nebo AC Milán, jejichž odvetný duel je na programu dnes. První zápas vyhrál Inter 2:0.

Zajímavosti před středečním odvetným zápasem semifinále fotbalové Ligy mistrů: Manchester City - Real Madrid Výkop: středa 17. května, 21:00. Rozhodčí: Marciniak - Sokolnicki, Listkiewicz - Kwiatkowski (video, všichni Pol.) První zápas: 1:1. Bilance: 9 3-3-3 13:14. Předpokládané sestavy: Manchester: Ederson - Walker, Dias, Akanji - Stones, Rodri - Silva, De Bruyne, Gündogan, Grealish - Haaland. Real: Courtois - Carvajal, Militao, Rüdiger, Alaba - Modrič, Kroos, Camavinga - Valverde, Benzema, Vinícius Júnior. Absence: B. Mendy (rozhodnutí klubu) - Alaba, Benzema, Rodrygo (všichni nejistý start). Nejlepší střelci v soutěži: Haaland (12) - Vinícius Júnior (7). Zajímavosti: - týmy mají v LM vyrovnanou vzájemnou bilanci v počtu výher, remíz i porážek (po 3) - Real zvládl proti City obě dosavadní semifinále LM, v sezoně 2015/16 i v minulém ročníku pak soutěž vyhrál - City vyřadili Real v osmifinále LM 2019/20 - City v dosavadní 4 domácích duelech s Realem neprohráli a 2x po sobě ho tam zdolali - City doma v LM porazili španělské týmy 5x po sobě - Real vyhrál v LM na hřišti anglických soupeřů 3 z posledních 4 duelů - vítěz ve finále narazí na lepšího z dvojice milánských celků AC - Inter - City jsou v semifinále ve třetí sezoně po sobě, finále si ale dosud zahráli jen předloni - také Real je v semifinále potřetí za sebou a opět čelí anglickému soupeři - Real je s 14 triumfy nejúspěšnějším celkem soutěže - City vyhráli všech 8 odvetných domácích utkání ve vyřazovací fázi evropských pohárů, pokud v prvním utkání venku remizovali - City si v letošní vyřazovací fázi poradili s německými týmy Lipskem a Bayernem Mnichov, Real přešel přes jiné anglické celky Liverpool a Chelsea - City doma v LM od září 2018 neprohráli 25x po sobě (z toho 23 výher); jde o anglický rekord v domácí neporazitelnosti v LM - City v této sezoně LM v 11 utkáních neprohráli - City od února neprohráli 22 soutěžních utkání (z toho 18 vítězství) - City doma v tomto roce vyhráli všech 14 soutěžních zápasů a v ročníku tam prohráli jediný z 28 duelů - Real v této sezoně vyhrál Superpohár UEFA, MS klubů a Španělský pohár - trenér Ancelotti odkoučuje 50. zápas v LM na lavičce Realu a celkově 191. v soutěži, čímž překoná rekord Fergusona - Haaland (City) vstřelil v tomto ročníku 52 branek ve 48 soutěžních zápasech a s 12 góly je nejlepším střelcem LM