Mám lepší levačku, řekl Bořil; Vágnera uklidnil první zákrok

Glasgow - Fotbalisté Slavie podle obránce Jana Bořila vyřadili v osmifinále Evropské ligy skotského mistra Glasgow Rangers díky dobře nastavené hlavě. Pražané po úvodní domácí remíze 1:1 vyhráli v odvetě na Ibrox Stadium 2:0. Vítěznou branku vstřelil ve 14. minutě Peter Olayinka právě po Bořilově centru.

"Piluju to každý trénink. Mám lepší levačku než pravačku, tou neumím moc centrovat. Řídím se tím, že když nevíš co s balonem, kopni to dopředu. Tak jsem to kopnul do vápna a Olie to krásně hlavou trefil. Zaplaťpánbůh," řekl Bořil v rozhovoru pro ČT sport.

Čeští šampioni posledních dvou sezon se probojovali mezi osm nejlepších celků Evropské ligy po dvou letech. "Jeli jsme sem s tím, že chceme postoupit do čtvrtfinále. Měli jsme na to dobře nastavenou hlavu. Natrénovaní jsme a na videa jsme koukali. Říkali jsme si, že to musíme zvládnout v hlavě. Bylo to o ní a bylo to vidět. Zaslouženě jsme vyhráli," uvedl Bořil v nahrávce pro média od klubu.

Rangers dohráli zápas bez dvou vyloučených. Ve druhém poločase dostali červenou kartu Kemar Roofe a Leon Balogun. "Věděli jsme, že takový zápas tady bude, že do toho budou chodit a může se něco stát. Všechny jsme nabádali, aby byli koncentrovaní. Věděli jsme, že nastane to, co nastalo. Jsem rád, že jsme udrželi uzdu a postoupili jsme," prohlásil devětadvacetiletý Bořil.

Kvůli Roofeho zásahu kopačkou do hlavy brankáře Ondřeje Koláře musel zápas za stavu 1:0 pro Slavii od 65. minuty dochytat osmnáctiletý Matyáš Vágner, který si připsal debut za A-tým. "Koli zachytal fantasticky a když tam přišel Vagi, tak klobouk dolů před ním v jeho letech. Musím mu pogratulovat, první start a hned takový zápas. Pro něho i pro nás krásné," konstatoval slávistický kapitán.

Vágnera okamžitě začal uklidňovat. "Hned jak běžel, tak jsem si ho zavolal, ať je v klidu, nic nevymýšlí a když si nebude jistý, ať to práskne dopředu na Kuchtiče a když na něj půjde něco do ruky, ať to klidně vyrazí do strany. Byl úplně v klidu a bylo to na něm vidět," uvedl bývalý hráč Mladé Boleslavi.

I do třetice si v letošní vyřazovací fázi Evropské ligy přeje tým z Britských ostrovů. V úvodním kole Slavia postoupila přes Leicester. Při pátečním losování budou v osudí z anglických mužstev Arsenal a Manchester United. "Chci zase Ostrovy, je to jednoznačné. Myslím si, že nejsem jediný, že to chtějí všichni a doufám, že se nám to splní," řekl český reprezentant.

Vágner při debutu trochu nervózní, ale uklidnil ho první zákrok

Nečekanou premiéru si v odvetě osmifinále Evropské ligy na hřišti Glasgow Rangers odbyl brankář slávistických fotbalistů Matyáš Vágner. Osmnáctiletý gólman v 65. minutě za stavu 1:0 pro Pražany vystřídal zraněného Ondřeje Koláře a naskočil do svého prvního soutěžního utkání v dospělé kategorii. I když byl při nástupu na trávník lehce nervózní, ve zbytku zápasu neinkasoval a jeho tým po výhře 2:0 a úvodní domácí remíze 1:1 postoupil do čtvrtfinále.

"Trošku se mi klepaly nohy. Když jsem šel na hřiště, byl jsem trošku nervózní. Po prvním zákroku jsem se ale uklidnil a zvládnul jsem to," řekl Vágner v nahrávce pro média od klubu.

"Trenéři mi říkali, že chytat umím, ať si to užiju, nekomplikuju si to a že to zvládnu. Měl jsem štěstí, že jsem si hned chytil balon. Pak už jsem byl v klidu až do konce," dodal Vágner, který za "áčko" Slavie zatím odchytal jen poločas v letní přípravě.

Do utkání na půdě Rangers zasáhl poté, co v 61. minutě střídající Kemar Roofe trefil do hlavy kopačkou slávistickou jedničku Koláře a byl vyloučen. Zraněný hostující gólman opustil trávník na nosítkách.

"Když jsem viděl, jak hráč Ondru Koláře sejmul, hned jsem věděl, že to asi bude vážné. Trenér mi hned říkal, ať se začínám připravovat," prohlásil Vágner.

Při střídání dostal přednost před zkušeným Přemyslem Kovářem. Pětatřicetiletý veterán měl v posledních dnech zdravotní problémy stejně jako další gólman Jan Stejskal, který nebyl ani na lavičce.

"Trenéři mi před zápasem řekli, že budu jako dvojka. Připravovali mě na to, kdyby se náhodou něco stalo. Tohle je splněný sen a motivace do další práce. Doufám, že takových zápasů bude víc. Je to úžasné, že jsme postoupili do dalšího kola. Tím, že jsem mohl nastoupit a pomoci týmu, z toho mám ještě větší radost," uvedl Vágner.

Přál by si, aby los přisoudil jeho týmu do čtvrtfinále Manchester United, který v osmifinále vyřadil AC Milán. "Nezlobil bych se, kdybychom jeli potřetí na ostrovy, tentokrát na Old Trafford," dodal Vágner.