Mám dvě nebo tři možnosti, které zkouším, řekl po vítězné brance Lenc

Ostrava - Gólem na 2:1 a vítězným nájezdem pomohl útočník Radan Lenc k vítězství českých hokejistů v ostravské RT Torax Areně v duelu Euro Hockey Challenge nad Slovenskem 3:2 po samostatných nájezdech. Tým Kariho Jalonena v přípravě na mistrovství světa vybojoval čtvrtou výhru ze čtyř zápasů a navázal na čtvrteční vítězství nad Slováky 5:1. Lenc o tom rozhodl ve třetí sérii rozstřelu, kdy gólmana Stanislava Škorvánka překonal střelou mezi betony.

"Mám nějaké dvě nebo tři možnosti, které zkouším, a hned ta první se mi tam naskytla a využil jsem toho," řekl Lenc novinářům. Proměněným nájezdem zareagoval na vyrovnání Richarda Pánika, který vyzrál na Šimona Hrubce nevídanou fintou, při níž při zakončení otočil čepel hole směrem k ledu a bekhendem jen poslal puk za českého brankáře. "Viděl jsem to poprvé. Je vidět, že to v ruce má. A pokud to v ruce má, tak si to může dovolit," ocenil Lenc.

Byl rád za další výhru. "Po včerejšku jsme na to chtěli navázat. Myslím, že jsme si vytvořili spoustu šancí, které jsme bohužel neproměnili. Zároveň jsme tam občas taky propadli, možná to bylo způsobené větším forčekem než včera, kdy jsme to víc zatahovali a čekali na Slováky. Dneska nám tam vznikly mezery mezi útokem a obranou a nepodařilo se nám proměnit vyložené šance," řekl Lenc.

Na čtvrtý pokus ve finální přípravě Češi využili přesilovou hru, což se jim nepovedlo minulý týden v obou zápasech v Německu ani ve čtvrtečním prvním vzájemném duelu. Podařilo se to až Lencovi, který ve 23. minutě při vyloučení Matúše Sukeľa dostal zpoza branky od Romana Horáka přihrávku před brankoviště a poslal český tým do vedení. "Přesilovky jsou důležité pro vývoj zápasu. Jsme rádi, že jsme v nich jeden gól dali, ale mrzí nás, že jsme neproměnili tu v prodloužení, což je velká škoda," podotkl Lenc.

Jednatřicetiletý odchovanec Mladé Boleslavi nastoupil v úvodních třech duelech v útoku s Ondřejem Beránkem a Jiřím Černochem, tentokrát se zařadil do řady s Michaelem Špačkem a Jiří Smejkalem. "Měli jsme spoustu šancí. Mě mrzí, že jsem je nevyužil. Hraje se mi dobře i s Čečem a Berym, teď trenér nechal odpočinout nějaké hráče a trošku to promíchal," uvedl. Se Špačkem hrál ještě spolu s Filipem Chlapíkem na listopadovém turnaji Karjala v Českých Budějovicích a Turku. "Jsme na sebe zvyklí, víme o sobě, takže je to fajn."

Lenc bojuje o druhou účast na mistrovství světa a může se vrátit do Rigy, kde startoval na šampionátu v roce 2021, který se kvůli restrikcím proti šíření koronaviru hrál bez diváků. "Byl jsem tam, když to bylo v bublině. Bylo fajn, že jsem se tam dostali, ale zároveň bych chtěl zažít to pravé mistrovství," dodal Lenc.