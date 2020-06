Praha - Maloobchodníci chtějí změnu programu COVID nájemné pro firmy, které musely kvůli vládním opatřením proti koronaviru zavřít nebo omezit provoz. Obchodní centra podle nich snížení nájmu o 30 procent podmiňují dodatky, ve kterých požadují například zavázání se k prodloužení nájemních smluv na další roky za zvýšený nájem. Navíc na obchody, které mohly být otevřené, ale měly až o 80 procent pokles návštěvnosti a tržeb, se program nevztahuje. Navrhují proto program COVID nájemné 2, který by tyto provozy zahrnoval. Členové nově vzniklé Retailové asociace to řekli na dnešní tiskové konferenci. ČTK shání vyjádření ministerstva průmyslu a obchodu.

Maloobchodníci obecně vládní program COVID nájemné vítají. Stát v programu na nájem za duben, květen a červen přispěje 50 procenty, v případě, že pronajímatel nájemné sníží o 30 procent a nájemce zaplatí pětinu. Podpora bude maximálně do deseti milionů korun. Obchodní centra podle generálního ředitele Alpine PRO a zakládajícího člena Retailové asociace Václava Hrbka ale podmiňují snížení nájmu dodatky smluv. Sám se setkal s podmínkou prodloužení smlouvy o pět let za zvýšený nájem, ale od členů asociace má informace, že některá obchodní centra požadují prodloužení nájmu o deset let. "COVID nastavil nerovné podmínky pro podnikatelský sektor," řekl Hrbek.

Asociace nákupních center se podle předsedy českého výboru Jana Kubíčka s většinou nákupních center shodla na tom, že k těmto krokům do takové míry přistupovat nebude. "Celé odvětví je nastaveno tak, že majitelé nesou dlouhodobá rizika a nájemci ta krátkodobá," sdělil ČTK.

Některé obchodní řetězce kvůli spřízněnosti s majiteli obchodních center nemohou podle Hrbka program využít. Některé otevřené provozovny, například optiky, na program rovněž nedosáhnou, přestože jim tržby i návštěvnost v době nouzového stavu klesla o více než 80 procent. Upozornil na to Pavel Krejčí za síť optik Grand Optical. Podle Krejčího mohou pronajímatele požádat o odklad nájmu, ale i tak budou muset nájemné v plné výši za ztrátové měsíce později zaplatit.

Majitel značek Pietro Filipi a Kara, které mají prodejny převážně v OC, s názorem Retailové asociace nesouhlasí. "S pronajímateli jsme na jedné lodi. Je třeba dosáhnout dohody a ne si vzájemně dávat ultimáta. Plošně jsme přistoupili k době zavření obchodů, kde nám šlo o to, abychom získali dotaci státu. Nyní je nutné o každé smlouvě jednat. Záleží na mnoha okolnostech, jako jsou odvětví značky, typ obchodního centra, expirace smlouvy a tak dále. Určitě nemám v plánu přidávat se ke sdružení, které tlačí silou a dává ultimáta. To není východisko. Pronajímatelé by neměli dávat nůž na krk nájemcům a říkat jim, že musí otevřít za určitých podmínek. Je potřeba se ponaučit ze situace," uvedl.

Program COVID nájemné ministerstva průmyslu a obchodu by měl být spuštěn do konce června. Hlavní proplacení žádostí se podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) uskuteční v červenci.

O dotaci budou moci žádat i podnikatelé, kteří fungovali v omezeném provozu, prodávali přes výdejní okénka, rozvoz nebo e-shop. Na výdaje za nájem nemohou živnostníci a firmy čerpat jinou podporu. Podpora se bude vztahovat na nájemní smlouvy uzavřené před 12. březnem. Naopak program nebudou moci využít podnikatelé, kterým prostor pronajímá spřízněná osoba.

Z vládní rozpočtové rezervy by se na program mělo vydat pět miliard korun. Havlíček předpokládá, že o něj bude mít zájem 150.000 až 200.000 podnikatelů.