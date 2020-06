Malíř Vovkanič prohrál spor se Škodou Auto

Praha - Malíř a designér Vlado Vovkanič neuspěl ve sporu se společností Škoda Auto. Firma nemusí stáhnout z trhu vozy Kodiaq a Karoq a modely kol Vega a Triglav, rozhodl dnes středočeský krajský soud. Neuznal Vovkaničovu žalobu, podle které Škoda vyrobila auta a kola na základě jeho návrhů. Firma malířovo tvrzení od počátku odmítá, podle ní automobily vznikly na základě návrhů jejího designerského týmu. Verdikt není pravomocný, Vovkanič se proti němu odvolá.

"Soud dospěl k názoru, že výtvory nejsou předmětem autorského práva," uvedla soudkyně Pavla Peltrámová. Už znalec podle ní uvedl, že kresby nejsou jedinečné a nejde o autorské dílo. Soud proto podle Peltrámové nemohl žalobě vyhovět v žádném ohledu a jednotlivostmi se už nezabýval.

"Cítím zklamání. Jednoznačně," řekl po skončení jednání novinářům Vovkanič. "Budu bojovat dál," dodal. Znalce podle něj navrhla protistrana a zkoumal design pouze z technologického hlediska. Nezabýval se uměleckým počinem a možností jeho inspirace pro tým Škody Auto. "Soud neuznal naši žádost o revizní posudek, který by přinesl nestranné posouzení," uvedl také malíř. Mrzí ho i to, že ho soudkyně nevyslechla a neumožnila mu popsat celý příběh. Soud podle něj pominul několik let jeho komplexní práce.

"Dnešní rozhodnutí se zcela shoduje s realitou věci," reagoval právník automobilky Tomáš Dobřichovský. Už znalec podle něj uvedl, že malířovy návrhy nepřinesly novátorská řešení. "Jde o kompilát dřívějších vozů Škoda," prohlásil. U výkresů podle něj také nelze zjistit, že je opravdu vytvořil Vovkanič. Chybí na nich podpisy i datace. Společnost trvá na tom, že design aut vytvořil jejich tým nezávisle na kresbách.

Vovkanič v žalobě tvrdil, že se svými návrhy auta typu SUV kontaktoval v roce 2009 pracovníka Škody. V roce 2010 mu předal skici, které ale dostal po určité době zpět s tím, že firma takové vozy neplánuje. Zhruba v té době se ale podle něj Škoda naopak rozhodla, že SUV vyrábět bude. Žalobu Vovkanič loni v únoru rozšířil na modely kol Vega a Triglav, které byly původně na autech Kodiaq a Karoq, firma je ale použila také u svého nového vozu Scala. Podle malíře firma přejala z jeho návrhů zejména celkovou proporci vozů, výraznou boční linku vedoucí pod okny a prvky na kolech.

Podle znaleckého posudku však automobily na základě návrhů malíře a designéra nevznikly. Znalec na konci května u soudu řekl, že jsou mezi návrhy a vyráběnými auty značné rozdíly. Ačkoli je v některých prvcích zřejmá podobnost, neshodují se.

Velké SUV Kodiaq představila Škoda v září 2016 a na trh se model dostal začátkem roku 2017. Na podzim stejného roku přišel na trh i menší Karoq, který navázal na Škodu Yeti. Oba modely patří v ČR mezi nejprodávanější vozy. Karoq získal v roce 2018 titul Auto roku, Kodiaq zvítězil o rok dříve.