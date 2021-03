Malé firmy koupily testy v běžné obchodní síti, testování zvládly

Praha - Firmy s deseti až 49 zaměstnanci, které ČTK oslovila, první kolo povinného testování pracovníků na koronavirus zvládly. Dokončit ho měly do dnešního dne. Některé společnosti s ním začaly dříve, než ho vláda nařídila. Testy většinou koupily v e-shopech či v běžných obchodech, představuje to pro ně ovšem velké náklady. Vyplývá to z ankety ČTK mezi malými firmami.

Společnost Mujkoberec.cz zahájila testování podle svého jednatele Marka Černého dobrovolně ještě před vládním příkazem. Problém s dostupností větších balení antigenních samotestovacích sad zaznamenala v kamenných lékárnách, v on-line lékárně je ale sehnala. "Jejich cena je dvoj až trojnásobná, než hradí stát. Většina nákladů tedy jde za námi, nicméně to akceptujeme. Bereme to tak, že se testujeme i pro vlastní bezpečí a pro dobro naší firmy," řekl Černý.

Doplnil, že někteří zaměstnanci odmítli testy s odběrem z nosu, společnost tedy nakoupila testy, kdy se vzorek odebírá z úst. Pro Mujkoberec.cz momentálně pracuje 27 lidí, včetně dvou jednatelů. Na pracoviště jich dochází 18, ostatní pracují z domu.

S testováním zhruba o měsíc dříve, než musela, začala společnosti Driveto, která poskytuje pronájem aut. Testy objednala s předstihem, podle svého ředitele Adama Szabó jich má dostatek, je navázána na spolehlivého dodavatele a výpadku se neobává. Driveto má 25 zaměstnanců, deset pracuje z domova, 15 dochází do kanceláře a testy pravidelně podstupuje, dodal Szabó.

Digitální antikvariát Knihobot.cz testy shání podle svého zakladatele Dominika Gazdoše v běžné maloobchodní síti. Zaměstnává 49 lidí a pro firmu této velikosti nedává podle Gazdoše smysl volit pro nákup testů jinou cestu. Znamená to ale investici času a desítek tisíc korun měsíčně z vlastních prostředků. "Upřímně nevěříme, že antigenní testy jsou pro takové plošné testování vhodné a jedná se spíše symbolické řešení problému. Na druhou stranu, pokud nám to umožní dále fungovat a být tu pro naše zákazníky, samozřejmě se přizpůsobíme," řekl Gazdoš.

Firmy a živnostníci mají slíbený příspěvek 60 korun na test z veřejného zdravotního pojištění. Nárokovat si budou moci dotaci na nejvýše čtyři testy měsíčně na zaměstnance. Podle zjištění ČTK se ceny testů v řetězcích pohybují od zhruba 100 do 250 korun za jeden.

Povinné testování se týká soukromého i veřejného sektoru. Postupně by testy měly pravidelně podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) podstupovat až čtyři miliony lidí, až půl milionu pracovníků týdně. Vláda tento týden do procesu zapojila i firmy do deseti pracovníků, neziskové organizace a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). První kolo testů musejí zvládnout do 6. dubna.