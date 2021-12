Malajský královský fond koupil v Protivíně budovy v podzámčí

Protivín (Písecko) - Malajský královský fond koupil od města Protivín budovy v podzámčí a přilehlé pozemky. Prodej za 16,8 milionu Kč schválili zastupitelé. Fond chce v prostorách vybudovat za 150 milionů Kč kulturně - obchodní centrum s ubytováním. V budovách bydlelo asi 40 lidí, části z nich zajistí město náhradní bydlení. ČTK to řekli zástupci radnice a fondu, který již dříve koupil zámek Protivín i s přilehlým parkem.

Společnost IC Group, která je investičním poradcem fondu, chce podzámčí opravit a vybudovat kulturní a obchodní centrum s ubytovací kapacitou.

"Plánované kulturní a obchodní centrum v podzámčí by mělo zahrnout i penzion, apartmány, restauraci, kavárnu a pekárnu. Podzámčí, které tvoří sedm budov s pozemky, je nyní v havarijním stavu. Chceme jej kompletně opravit a investovat do něj 150 milionů korun. Rádi bychom zde pořádali akce pro veřejnost, které by přilákaly nejen místní, ale i turisty: od farmářských trhů přes sezónní akce jako je májka až po vánoční trhy," řekla ČTK mluvčí IC Group Tereza Chvojková.

V budovách teď žije asi 40 lidí. Většinou mají nájemní smlouvy na dobu určitou, které končí letos 31. prosince, řekl ČTK protivínský starosta Jaromír Hlaváč (ODS). "Ti, co mají smlouvy na dobu neurčitou, ti od nás samozřejmě byty dostanou. Ostatním město dá, co bude moci. Některým byty dáme, někteří si je hledají. Dodržíme všechny závazky z nájemních smluv. Bydleli tam hlavně lidé ze sociálně slabé třídy," řekl starosta.

Město už některé byty přidělilo. Nemůže ale dát byty všem. "Protivín má (svých) 200 bytů na 5000 lidí," doplnil Hlaváč. Malajský královský fond spolupracuje s městem, konzultuje s ním plány. Podle Hlaváče je pro město velmi přínosné, že IC Group zchátralé budovy opraví. "Sami bychom na opravu neměli dostatek financí, neboť jde o rozsáhlý areál. Navíc bude podzámčí sloužit veřejnosti. Věřím, že přiláká turisty a vzniknou nová pracovní místa. Kulturně - obchodní centrum bude otevřené celoročně a bude žít vlastním životem, bez ohledu na to, co se bude dít v zámku," řekl starosta.

Protivínský zámek i s podzámčím chce fond do roku 2025 zrenovovat, investice bude zhruba půl miliardy korun. Zámek se stane ubytovacím, vzdělávacím a reprezentativním prostorem majitelů, vznikne tu i hotel. Zámek, který svého času patřil i Karlu IV., se zapojí do investičního programu The Royal Capital Club, jejž založili členové aristokratických rodin včetně královských z východní Asie a další investoři. Část areálu chtějí majitelé zpřístupnit.

Novým majitelem je mezinárodní investiční skupina IC Group, která je byznysovým poradcem fondu. Zámek koupila za 100 milionů Kč. Areál bude obklopený anglickým parkem, ožijí i historické sklepy s valenými klenbami. Jádro památky tvoří gotický, původně královský hrad. Od roku 1963 je zámek kulturní památkou. IC Group spolupracuje s rodinnými investory a investičními či bankovními strukturami, které spravují celosvětové portfolio ve výši 40 miliard eur (asi bilion Kč).