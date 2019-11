Maláčová: Zeman podporuje navýšení minimální mzdy na 15.000 Kč

Praha - Prezident Miloš Zeman podporuje navýšení minimální mzdy alespoň na 15.000 korun. Po dnešní schůzce s ním na Pražském hradě to řekla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). O minimální mzdě bude v pondělí jednat tripartita.

Minimální mzda letos činí 13.350 korun. Odboráři požadují přidání o 1650 korun, podnikatelé nabízejí 700 korun. Ministerstvo práce připravilo návrh se třemi variantami - s růstem o 1150, 1350 a 1650 korun. Pokud se shoda nenajde, rozhodne vláda.

Maláčová podporuje zvýšení na 14.700 korun. Zeman by podle ní uvítal, pokud by se minimální mzda zvýšila nejméně na 15.000 korun, tedy na výši, kterou podporují odboráři. "Mám z toho velikou radost," řekla po jednání s prezidentem Maláčová.

Ministryně poznamenala, že minimální mzdu pobírá v ČR 150.000 lidí, zároveň se její hodnota promítá také do výše zaručených mezd.

Po přidání o 1650 korun by minimální mzda podle ministerstva práce odpovídala 41,6 procenta průměrné mzdy. Při navýšení o 1350 korun by to bylo 40,8 procenta a při růstu o 1150 korun pak 40,2 procenta. Zaměstnavatele by to stálo podle jednotlivých variant tři až 4,3 miliardy korun.