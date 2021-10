Maláčová žádá Babiše o svolání vlády kvůli zdražení energií

Praha - Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) požádala premiéra Andreje Babiše (ANO) o svolání vlády kvůli zdražení energií pro lidi, kteří přišli o stálého dodavatele. Podle ní musí řešení navrhnout ministerstvo průmyslu a rozhodnout musí kabinet. Babiš sdělil ČTK, že se vláda sejde, až bude dosaženo finální shody a vznikne program mimořádné pomoci. Jako cestu vidí Maláčová dotace pro dodavatele poslední instance, bezúročné půjčky od státní banky nebo energošeky pro domácnosti. Ministryně to dnes řekla novinářům. Reagovala tak na prohlášení ministra průmyslu a dopravy Karla Havlíčka (ANO), podle něhož by řešením mohla být dávka mimořádné okamžité pomoci. To podle ministryně není možné.

"Dávka mimořádné okamžité pomoci je testovaná na příjem. Pravděpodobně klienty u dodavatelů poslední instance nezasáhne. Musíte doložit, že jste v hmotné nouzi, že nemáte žádné úspory a příjmy. Není to nástroj řešení situace," řekla Maláčová.

"Vláda připravuje komplexní podporu. Zapojuje se ministerstvo financí přes DPH, ministerstvo průmyslu a obchodu přes odpuštění plateb za OZE (obnovitelné zdroje energií) a ministerstvo práce a sociálních věcí, které společně se zmíněnými resorty připravuje tzv. mimořádnou okamžitou pomoc pro domácnosti, které jsou ohroženy energetickou chudobou. Přesně v souladu s doporučením EU a dle dnešní dohody zástupců zmíněných ministerstev," oznámil Babiš. "Jak bude finální shoda a program mimořádné pomoci hotov, sejde se vláda," doplnil.

Nového dodavatele energií si musí hledat 900.000 zákazníků skupiny Bohemia Energy, která skončila. Ukončení činnosti oznámily i další firmy, týká se to to tisíců jejich odběratelů. Na tuto dobu je přebírají jiné společnosti, tedy takzvaní dodavatelé poslední instance. Řada lidí má teď platit násobně vyšší zálohy než dosud. Podle Maláčové některým stoupla částka na 25.000 korun měsíčně.

Jako nejlepší řešení ministryně vidí vyplacení dotací dodavatelům poslední instance. Díky penězům od státu by snížili zálohy. Druhou možností je podle šéfky resortu práce návrh odborů na bezúročnou půjčku od státní banky. Třetí variantou by mohly být energošeky pro domácnosti.

Podle Maláčové je nutný koordinovaný postup. Požádala proto Babiše o svolání kabinetu. "Musí rozhodnout vláda jako celek na návrh ministerstva průmyslu. Dávka mimořádné okamžité pomoci řešením není," dodala ministryně.

S dotací pro dodavatele nesouhlasí ministr Havlíček. "Půjčky dodavatelům poslední instance neřeší situaci odběratelů, je absurdní, aby stát úvěroval ČEZ, podporu potřebuji domácnosti," řekl ministr ČTK. Za dobré řešení považuje vyplacení okamžité mimořádné pomoci lidem ohroženým energetickou chudobou. Podle Havlíčka to představuje jasnou a rychlou pomoc.

Na bydlení se vyplácejí dvě dávky. Příspěvek patří mezi dávky státní sociální podpory. Podle Maláčové ho pobírá asi 150.000 domácností. Dosáhnou na něj ti, jimž na přiměřené bydlení nestačí 30 procent příjmu a v Praze 35 procent. Dávka odpovídá rozdílu mezi stanovenými normativními náklady a 0,3 či 0,35násobkem příjmu. Za přiměřenou bytovou plochu pro jednu osobu se považuje 38 metrů čtverečních, pro dvě 52, pro tři 68 a pro čtyři a víc lidí 82 metrů. Doplatek je pro lidi v hmotné nouzi a má ho asi 35.000 domácností, upřesnila ministryně. Dávka má pak dorovnat výdaje na bydlení tak, aby žadatelům zbylo na živobytí.

Ministerstvo podle své šéfky chystá návrh změn zákonů, které se týkají dávek na bydlení. Od ledna vláda jako každý rok upraví také normativní náklady. Do nich se sice zdražování promítá, ale s velkým zpožděním. Nynější skokový růst cen se v nich tak neodrazí. "Řešením není valorizace normativů. Jsou potřeba kompletní legislativní změny v dávkách na bydlení," řekla ČTK ministryně. Podle ní by se dávka na bydlení měla upravit tak, aby se při mimořádných situacích dala využít. "To bez změny legislativy skutečně nejde," dodala Maláčová. Nová Sněmovna se ještě neustavila.