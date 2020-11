Maláčová: Vláda se zatím nedohodla na podobě zvýšení přídavků

Praha - Vláda se ani dnes nedohodla na navýšení přídavků na děti. Shoda je dál jen na zvýšení dávky, ale ne na tom, kolik dětí by ji mělo dostávat. Po jednání kabinetu to na tiskové konferenci řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Nyní přídavek dostává asi 240.000 dětí z domácností s příjmem pod 2,7násobek životního minima. Ročně to stojí asi 2,3 miliardy korun. Podle projednávané novely o sociální podpoře by se částka měla zvednout o 26 procent a hranice příjmu posunout na 3,4 či 3,6násobku minima. Návrh počítal původně i s trojnásobkem minima.

"Nedohodli jsme se tak jako už v minulosti. K mému politování. Jsem situací velmi rozčarovaná," uvedla Maláčová. Řekla, že při dohodě o rozpočtu svého úřadu s ministerstvem financí měla dvě podmínky. Zmínila projednání novely o sociálních službách ve vládě do konce října a schválení navýšení přídavků. "To se také nestalo. Budu teď přemýšlet co s tím," dodala ministryně práce.

Přídavky nyní činí pro děti do šesti let 500 korun, pro děti od šesti do 15 let 610 korun a pro studenty od 15 do 26 let 700 korun. V rodinách, kde aspoň jeden z rodičů pracuje, podniká, je na rodičovské, nemocenské, ošetřovném či v důchodu, je dávka o 300 korun vyšší. Podle novely by se nově mělo podle věku dítěte poskytovat 630, 770 a 880 korun, v rodinách s pracujícím rodičem pak zas o 300 korun víc. Na přidání je shoda.

Maláčová původně v novele navrhovala tři příjmové hranice pro získání přídavků. Bylo to posunutí na trojnásobek, 3,4 či 3,6násobek životního minima. Znamenalo by to, že by dávku mohlo pobírat o 100.000, 250.000 či 350.000 dětí víc než nyní. Stálo by to navíc 1,7 miliardy, 3,6 miliardy či 4,9 miliardy korun. V projednávaném rozpočtu na příští rok tyto výdaje ale nejsou. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) by příjem pro nárok na dávku měl zůstat na částce do 2,7násobku minima.

Podle Maláčové je navýšení přídavků a rozšíření okruhu rodin "investicí do spotřeby". Ministryně zmínila, že na domácnosti s dětmi dopadla epidemie a krize.

Podle novely by se přídavky měly zvednout od ledna. Aby se upravily, musel by zákon schválit po vládě i Parlament a podepsat prezident. Zbývá na to měsíc.

Zvýšení přídavků doporučovali někteří odborníci jako pomoc rodinám s nižším příjmem v koronavirové krizi. Členové vlády záměr zmínili poprvé v červnu. V září při vyjednávání o rozpočtu Maláčová požadovala na přídavky o 4,5 miliardy víc. Schillerová tehdy řekla, že není možné částku zahrnout do výdajů, protože novela ještě neplatí. O sumě byla ale ochotná jednat.