Maláčová: Vláda bude v říjnu schvalovat zvýšení životního minima

Praha - Životní minimum, které hraje roli při vyplácení řady dávek, se od ledna po osmi letech zřejmě zvýší. Kabinet dostane v říjnu návrh vládního nařízení, které částku zvedne podle růstu cen. Na jednání sněmovního sociálního výboru to dnes řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Dodala, že v rozpočtu na příští rok má už na navýšení peníze. Je přesvědčena o tom, že vláda v říjnu změnu schválí. Nyní minimum pro samotného dospělého činí 3410 korun, pro děti a další dospělé v rodině je nižší.

"Domluvili jsme se s ministryní financí (Alenou Schillerovou za ANO), že v říjnu dám návrh na vládu. Čekáme na říjen, měli bychom mít aktuální čísla o inflaci. Předpokládám, že nařízení bude v říjnu schváleno," uvedla Maláčová.

O navýšení životního minima usilovala už pro tento rok, s plánem ale neuspěla. Navrhovala přidání o 390 korun na 3800 korun. Existenční minimum chtěla upravit z nynějších 2200 na 2450 korun. Představovalo by to růst asi o 11,4 procenta. Nyní by mohlo být navýšení ještě výraznější, zahrnout by mohlo i inflaci za poslední rok. Proti červenci loňského roku se do letošního prvního prázdninového měsíce podle údajů Českého statistického úřadu ceny zvedly o 2,6 procenta. V loňském roce inflace dosahovala v průměru 2,1 procenta.

S životním minimem se srovnává příjem žadatelů o dávky a zjišťuje se, zda mají na pomoc od státu nárok. Například přídavek na dítě či porodné je pro rodiny s příjmem pod 2,7násobek minima. Podle Maláčové po zvyšování mezd, důchodů a příspěvků na péči řada lidí už na dávky od státu nedosáhne. O porodné přišlo 60.000 rodin, o přídavek na dítě 200.000 rodin a o příspěvek na bydlení mnozí senioři, řekla ministryně. Poukázala na to, že životní náklady rostou. "Analýza spotřebního koše je velmi přesvědčivá. Myslím si, že požadavek na růst životního minima je oprávněný," uvedla Maláčová. Podle ní by navýšení minima v příštím roce zvedlo výdaje na dávky zhruba o 600 milionů korun a peníze už resort v navrhovaném rozpočtu má.

Babišova vláda v programovém prohlášení se zvýšením minima nepočítá. Kritizovaly ji za to odbory. Podle nich by bylo po letech vhodné částku upravit. Minimum nezvedla v minulém volebním období ani vláda ČSSD, ANO a lidovců. Zdůvodňovala to tím, že chce motivovat lidi k práci a raději zvyšovat minimální mzdu. Maláčová navrhuje její zvýšení od ledna o 1350 korun na 14.700 korun.

Částky životního minima u dospělého

Datum zvýšení Životní minimum 29.10.1991 1700 1.3.1993 1960 1.2.1994 2160 1.1.1995 2440 1.1.1996 2660 1.10.1996 2890 1.7.1997 3400 1.4.1998 3430 1.4.2000 3770 1.10.2001 4100 1.1.2005 4300 1.1.2006 4420 1.1.2007 3126 1.1.2012 3410

* do roku 2006 se životním minimum skládalo z částky na výživu, osobní potřeby a bydlení, od roku 2007 už náklady na domácnost nezahrnuje

Zdroj: bulletin Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů ČR, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí