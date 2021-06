Maláčová: Úřady práce jsou na náhradní výživné připraveny

Praha - Rodiče, kterým partner či partnerka neplatí na potomka, mohou od čtvrtka začít žádat o náhradní výživné od státu. Úřady práce jsou na příjem žádostí i očekávaný nápor žadatelek a žadatelů připraveny. Do každé své pobočky v republice kvůli novince přijaly zhruba dva nové úředníky. ČTK to dnes řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Podle mluvčí generálního ředitelství úřadu práce Kateřiny Beránkové jde celkem o 160 nových úřednických míst.

Náhradní výživné jako novou sociální dávku zavádí zákon, který začíná platit od 1. července. Úřad práce by ji měl poskytovat dětem neplatičů až do výše 3000 korun měsíčně, a to maximálně dva roky. Podmínkou je, že rodič peníze po dlužníkovi vymáhá v exekuci či u soudu. Alimenty od státu pak bude po dlužníkovi vymáhat úřad práce.

"Jakmile matka či otec nedostanou výživné v soudem stanovené výši, tak podají návrh na exekuci. Můžou to udělat rovnou na úřadu práce. Pak vyplní žádost o náhradní výživné, která bude do 30 dnů zpracována. Při splnění podmínek bude probíhat výplata," popsala Maláčová. Podle ní jsou úřady na novou dávku připraveny, mají nastavený nový informační systém, rozmístěné směrové cedule v budovách i přijaté personální posily. Ministryně upřesnila, že podle odhadů by stát o podporu mohlo žádat asi 25.000 samoživitelek a samoživitelů. "Očekáváme velký nápor od 1. července. Děláme vše pro jeho zvládnutí," dodala šéfka resortu práce. Podle ní by průběh vyřizování měl být hladký, přátelský a administrativně nenáročný.

Kvůli náhradnímu výživnému vzniklo na pracovištích úřadu práce po republice podle mluvčí Beránkové celkem 160 nových úřednických míst. Z nich 130 je pro pracovníky pro vyřizování výživného a 30 pro zaměstnance, kteří budou peníze od dlužníků vymáhat. Maláčová ČTK řekla, že jsou to zhruba dva nové posty v každé pobočce. Pozice nejsou jen dočasné pro počáteční nápor, ale trvalé.

"Zásadní je, aby skutečně v každém regionu, respektive na každém kontaktním pracovišti v místě bývalého okresního města byl k dispozici odpovědný zaměstnanec. Jen tak je úřad práce schopen zajistit výkon této nové agendy," uvedla Beránková. Podle ní je obsazených celkem 149 vyčleněných míst. Na zbývající se konají výběrová řízení.

Pro letošek by mělo mít ministerstvo na alimenty od státu v rozpočtu 445 milionů korun. Podle podkladů k zákonu by úřady práce mohly ročně dostávat asi 24.000 žádostí o náhradní výživné. Vyplatit by na ně pak mohly asi 861,31 milionu korun za rok. Vymoci zpět by se mohla asi desetina částky. Nový informační systém měl resort pořídit za 38 milionů korun, jeho provoz by mohl ročně stát 12 milionů. Dalších zhruba 115,48 milionu korun mělo být v prvním roce potřeba právě na přijetí 155 úředníků, uvádělo ministerstvo v podkladech k zákonu.

Rozšiřování agendy či zavádění nové stát zatím řeší hlavně přijímáním nových úředníků. Nová místa v úřadech tak vznikala i v minulých letech po změnách zákonů.

O zavedení zálohovaného výživného od státu se jednalo už v minulém volebním období za Sobotkovy vlády ČSSD, ANO a lidovců. Na podobě se tehdy sociální demokraté a ANO neshodli. ANO bylo proti tomu, aby se zaváděla nová dávka, žádalo spíš posílení vymáhání od neplatičů. Podle Maláčové se náhradní výživné podařilo prosadit po 15 letech úsilí. "Cílem je pomoci dětem, které mají na začátku života smůlu, protože jeden z rodičů na ně kašle. Chceme, aby stát zajistil, aby nevyrůstaly v chudobě," řekla ministryně. Organizace na pomoc samoživitelským rodinám zavedení náhradního výživného vítají.