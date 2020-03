Maláčová: Úřady práce a ČSSZ čekají statisíce žádostí o příspěvky

Praha - Úřady práce a sociální správa očekávají v příštích týdnech kvůli dopadům koronavirové krize statisíce žádostí o různé dávky a příspěvky. Ministerstvo práce plánuje obě instituce posílit a přesunout do nich část svých pracovníků. Na dotaz ČTK to dnes řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Podle ní se jen ve středu počet registrovaných uchazečů o práci proti úterku zvedl o třetinu.

"Bude to obrovský nápor v řádu statisíců žádostí na obou institucích," uvedla Maláčová. Úřady práce podle ní budou muset evidovat větší počet uchazečů o práci, vyřizovat mimořádné dávky pro lidi v nouzi či příspěvky zaměstnavatelům na mzdy z kurzarbeitového programu Antivir. Sociální správa pak musí zajistit vyplacení ošetřovného a nemocenských.

Ve středu se do evidence nezaměstnaných nechalo zapsat 2790 lidí. Ve srovnání s úterkem je to o tisícovku víc. "Je to o třetinu větší nápor, než je standard," podotkla ministryně.

Na ministerstvu práce by mělo od ledna být 1530 míst, z nich 150 připadá představeným a vedoucím. V České správě sociálního zabezpečení by mělo být 8635 pozic a v úřadech práce 11.834. Obě instituce si už dřív stěžovaly na to, že se jim nedaří všechna místa obsazovat.

"Státní tajemnice ministerstva prověřila, zda je možné pracovníky ve státní službě na ministerstvu práce přesunout na agendu úřadu práce a ČSSZ," uvedla Maláčová. Senátorům řekla, že by se pracovníci ministerstva mohli do úřadů přesunout od 1. dubna.

Úřady nyní fungují v omezeném režimu. Otevřeno mají dva dny v týdnu na tři hodiny. Vyzývají klienty, aby s nimi své záležitosti vyřizovali na dálku telefonicky, e-mailem či poštou. Osobně je možné do poboček přijít jen po předchozí telefonické domluvě. Maláčová v Senátu řekla, že dala pokyn k nákupu látkových roušek pro zaměstnance resortu. Úředníky, kteří přicházejí do styku s lidmi, by měla chránit také plexiskla.

Ministerstvo podle své šéfky zmapovalo to, které věci je nezbytné v úřadech vyřizovat a které se dají odložit. "Budeme se snažit v tuto chvíli vše soustředit na ty nezbytné agendy, aby nikdo, kdo má nárok na finanční podporu státu, nezůstal bez peněz," dodala Maláčová.

Uvolnit ruce má úředníkům i to, že by pro příští čtvrtletí nemuseli přehodnocovat výši vyplácených příspěvků na bydlení, přídavků na děti a zvýšení u příspěvků na péči. Návrh zákona dnes schválila vláda. Aby začal platit, musí ho ještě přijmout Parlament a podepsat prezident.

Podle ministryně se úřady snaží agendu také elektronizovat. Ministerstvo testuje nyní webovou aplikaci, která by se měla napojit na informační systém zaměstnanosti. Mělo by to usnadnit vyřizování příspěvků na mzdy zaměstnavatelům.