Maláčová: Sociální služby možná dostanou na dofinancování 900 mil. Kč na výdělky

Praha - Poskytovatelé sociálních služeb by mohli dostat zhruba 900 milionů korun na dofinancování péče o potřebné. Peníze by se měly využít na výdělky a jejich navýšení. ČTK to řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). O dofinancování žádají poskytovatelé a kraje. Hejtmani o tom jednali v polovině června s vládou, ta jim finance přislíbila.

V sociálních službách vláda nařídila od ledna zvýšit platové tarify, a to o deset procent. Kraje už na jaře upozorňovaly na to, že letošní dotace mzdové náklady nepokryjí. Žádaly o navýšení sumy. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) po červnovém jednání vlády s Asociací krajů řekla, že poskytovatelé peníze na dofinancování dostanou a částka se ještě upřesní. Podle šéfky státní pokladny se hejtmani s ministerstvem práce rozcházeli v tom, kolik peněz je potřeba. Maláčová tehdy na twitteru uvedla, že hejtmanům už přislíbila 569 milionů korun a že o dalších 300 milionech se bude vyjednávat.

"Je dohoda na necelých 900 milionech," řekla ČTK k plánovanému dofinancování šéfka resortu práce. Uvedla, že částka je "několikanásobně vyšší, než na co by měly kraje nárok". Podle Maláčové kraje žádaly doplacení tří miliard korun a reálná částka činí asi 250 milionů.

Jen Charitě ČR jako největšímu poskytovateli služeb pro potřebné v Česku ale podle odhadů jejího vedení letos může chybět 300 až 350 milionů korun. "Po navýšení mezd o deset procent příspěvek od ministerstva práce činí zhruba třetinu, kraje a obce ale nebyly vázány tím, že mají své částky zvednout. Dvě třetiny peněz si tak máme sehnat sami. To se všude nepodařilo," řekl ČTK šéf charity Lukáš Curylo.

Na plánované dofinancování by ministerstvo práce mělo využít peníze, které zbyly z dotací na odměny zaměstnancům v sociálních službách za práci v době epidemie. "Řekli jsme, že ty peníze dáme (zhruba 900 milionů korun). Chceme ale vidět, že to půjde na navýšení ohodnocení konkrétním zaměstnancům," řekla ministryně. Podle ní resort peníze pošle, jakmile mu kraje dodají podklady, jak si konkrétní pracovníci polepší.

Kraje a poskytovatelé péče si na nedostatek peněz na sociální služby stěžují dlouhodobě. Provozovatelé zařízení pravidelně upozorňují na to, že bez dodatečných prostředků hrozí omezení péče o potřebné. O dofinancování se vyjednává téměř každý rok. V posledních letech chybí peníze hlavně na výdělky, ale i na provoz. Zvyšují se postupně náklady kvůli růstu cen. Společnost také stárne a klientů přibývá. Ministerstvo financí ČTK už dřív sdělilo, že dotace na sociální služby každoročně rostou. Letos se podle ministerstva schválila částka 21,4 miliardy korun, loni to bylo 18,6 miliardy.

Hejtmani a poskytovatelé obvykle žádají o několik miliard víc, než pak skutečně dostanou. Většinou obdrží od státu do tří čtvrtin celkové požadované sumy. Ministerstvo práce to zdůvodňuje tím, že financování má být vícezdrojové.