Maláčová: Provoz e-neschopenek začal bez problémů, jsou funkční

Praha - Provoz elektronických neschopenek začal bez problémů a systém je plně funkční. Od spuštění projektu na Nový rok do dnešních 10:00 sociální správa dostala přes 3000 e-neschopenek. Na tiskové konferenci to dnes řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD).

"Pacienti nebudou muset nikam chodit s žádným papírem ani žádat o peníze. Nic se ale nemění na jejich povinnosti okamžitě informovat zaměstnavatele, že nepřijdou do práce," uvedla Maláčová. Podle ní lékaři do minuty e-neschopenku vystaví a informaci o nemoci pracovníka ze systému "v řádu minut" dostanou i zaměstnavatelé.

Podle ministryně v první den roku sociální správa dostala 274 neschopenek a za první hodiny dnešního dne pak přes 3000. Zhruba 20 minut po 10:00 pak šéfka resortu řekla, že se počet dostal na 4000. E-neschopenku má využívat 22.000 zdravotnických zařízení. V systému jsou údaje 4,5 milionu zaměstnanců a 280.000 zaměstnavatelů.

Elektronické neschopenky se měly původně zavést už před rokem. První Babišova vláda po volbách ale chtěla projekt zrušit a nahradit ho od roku 2021 úplně novým. Po loňském nástupu Maláčové do ministerské funkce se práce na systému obnovily, spuštění se však odložilo o rok na letošní leden.

Zaměstnavatelé si stěžovali na to, že ještě měsíc před uvedením do ostrého provozu nedostali systém k otestování. Podobně se vyjadřovali i někteří lékaři. Za vyplňování nových e-neschopenek požadovali mimo jiné doktoři úhradu buď ze zdravotního pojištění, nebo po ministerstvu práce. Vládní koalice to odmítla. Argumentovala tím, že digitalizace administrativu lékařům zjednodušuje. Část lékařů ve Zlínském kraji uvedla, že budou dál vypisovat papírové formuláře na protest proti zvýšeným nákladům, které s e-neschopenkami mají. Ministerstvo zdůraznilo, že používání elektronických neschopenek je povinné. Papírové tiskopisy skončí do dvou let.