Maláčová: Příspěvek k důchodu může být najednou nebo po částech

Praha - Navrhovaný jednorázový příspěvek důchodcům ve výši 6000 korun by mohl mít i podobu každoměsíčního příspěvku 500 korun vypláceného po dobu 12 měsíců. V Otázkách Václava Moravce České televize to dnes řekla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD), která chce návrh na bonus pro důchodce předložit vládě. Ve hře je ale podle ní i varianta, že by důchodci nedostali jednorázový bonus, ale že by se měsíční pětisetkorunový příspěvek natrvalo připojil k zákonné valorizaci důchodů.

Podle šéfa sociálních demokratů má chystaný bonus seniorům kompenzovat jejich náklady. "Dohoda se rýsuje. Já myslím, že ji s panem premiérem velmi rychle doladíme," řekl dnes Hamáček na dotaz ČTK při zahájení kampaně ČSSD pro volby do středočeského krajského zastupitelstva a Senátu. Shoda u výše příspěvku je podle něj na rámci mezi pěti a šesti tisíci korun. "Pokud bychom to zvládli vyplatit ještě letos, tak by to bylo i jednodušší z hlediska státního rozpočtu," dodal.

Šestitisícový bonus nepodpoří ministryně financí Alena Schillerová (za ANO), řekla dnes v ČT. Výše částky je podle ní na debatu, prostor v letošním státním rozpočtu je. "Ale musíme se bavit o částce rozpočtově odpovědné, kterou ten rozpočet unese," doplnila. Cílené zvýšení důchodů lidem, kteří je mají nejnižší, by podle ní vyžadovalo důchodovou reformu, na jejíchž konturách zatím není shoda.

Podle Maláčové je ve hře i varianta, že by důchodci nedostali jednorázový bonus, ale že by se měsíční pětisetkorunový příspěvek po dobu 12 měsíců natrvalo připojil k zákonné valorizaci důchodů. Pokud by se nakonec vyplatil jednorázový příspěvek 6000 Kč, nebude Maláčová podle svých slov požadovat pro příští rok nárůst důchodů vyšší, než je zákonná valorizace. Zvládnout obě tyto výplaty by podle ní bylo technicky velmi náročné. "Můžeme se bavit i o tom, a to by bylo trvalejší a dražší, přidat 500 Kč nad rámec valorizace každý rok," podotkla.

Maláčová v sobotu uvedla, že jednorázový mimořádný důchodový bonus ve výši 6000 korun, který označila jako rouškovné, by se mohl vyplatit ještě letos před Vánocemi. O jednorázovém příspěvku pro důchodce v končícím týdnu mluvili také premiér Babiš a ministryně Schillerová, návrh měl ale podle každého z nich jiné parametry.

Babiš nejprve koncem července navrhl změnu valorizace, tedy zákonného zvýšení měsíční částky důchodů, od ledna 2021 ze zhruba 840 na 900 korun. ČSSD pak navrhla zvýšení valorizace až o 400 korun. Babiš následně prohlásil, že by valorizace mohla vzrůst až o 500 korun. Průměrný starobní důchod byl koncem března 14.397 korun. Podle propočtu ministerstva financí by příspěvek 6000 Kč přišel státní pokladnu na 18 miliard Kč.

Podle ředitele služeb pro finanční sektor KPMG ČR a člen KoroNERV-20 Mojmíra Hampla si vláda myslí, že bylo vytvořeno perpetuum mobile, že jsou veřejné finance bezedné. "Pokud o stabilitu veřejných financí nechceme přijít, nedělejme věci, které nemají ekonomickou logiku. Tohle ji nemá," dodal. Během tří let je podle něj možné dostat veřejné finance na neudržitelnou dráhu, naakumulovat dodatečný dluh v řádu bilionu korun. "To této zemi hrozí," varoval.

Poslankyně opozičních Pirátů Olga Richterová již v sobotu uvedla, že kvůli jednorázovému příspěvku mohou někteří senioři ztratit nárok na příspěvek na bydlení na tři měsíce. Maláčová dnes reagovala, že je otevřená tomu, že 6000 korun se rozpočítá na 12 pětisetkorunových příspěvků, "pokud to nebude exekutovatelné a nebude to mít dopad na dávky na bydlení". "Pokud to bude chtít koaliční partner, může to být 500 (měsíčně) nad rámec zákonné valorizace," uvedla také další možnost.

Richterová kritizovala to, že vláda neřekla, kde na výplatu jednorázového příspěvku chce vzít peníze. Upozornila v této souvislosti na možnost vzít z evropských fondů jednu miliardu korun na řešení exekucí prostřednictvím dluhových poraden. Napraveny by podle ní měly být také například zejména přehnaně nízké důchody pečujících.