Maláčová předloží v prosinci návrh zákona s reformou důchodů

Praha - Návrh zákona s reformou penzí zveřejní ministerstvo práce v prosinci. Vycházet by měl z takzvané technické varianty změn penzí s rozdělením nynějšího systému na dva pilíře. Peníze na reformní změny by Česko mohlo získat z fondu obnovy z EU. Po jednání důchodové komise to dnes novinářům řekly ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) a šéfka komise Danuše Nerudová. Komise dnes projednávala analýzu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) o systému penzí s doporučeními úprav.

"V průběhu měsíce prosince tak, jak jsme přislíbili, vyšleme do meziresortního připomínkového řízení paragrafové znění důchodové reformy," řekla Maláčová. V koalici návrh zatím předjednaný nemá. Očekává, že debata vládních i opozičních politiků začne po zveřejnění zákona. Podle ministryně analýza OECD potvrzuje směr, kterým se připravovaný návrh ubírá.

Podle předsedkyně komise pro spravedlivé důchody chystaná norma vychází z jedné ze tří dříve představených variant, a to z varianty technické. Ta počítá s rozdělením nynějšího veřejného systému na dva pilíře. Z nultého by se vyplácel základní solidární důchod, z prvního pak zásluhová část. Ta by se podle plánu měla dál hradit z odvodů, základní penze by se mohla platit z daní. Podle dřívějších vyjádření a podkladů by to mohla být částka kolem 10.500 korun, v technické variantě odpovídal základní důchod 30 procentům průměrné mzdy.

Podle Nerudové by po přijetí technické varianty bylo zhruba pět let na to, aby se provedly daňové změny a část penze se začala financovat z daní. "Návrh ponechává časový prostor, a to i pokud vezmu v úvahu covid. ČR má jedinečnou příležitost zahrnout transformační náklady do plánu obnovy, který je určen na to, aby pomohl financovat velké reformy," dodala šéfka komise. Maláčová podotkla, že by podle návrhu chtěla ČR z evropských zdrojů na úpravu penzijního systému získat 18 miliard korun.

Podle Nerudové by se systém penzí měnil postupně. "Reformu nejde dělat přepnutím knoflíku. Bude transformační období. Všechny kroky nejde dělat naráz, náběh bude postupný," řekla šéfka komise.

O analýzu k reformě požádaly OECD resorty práce a financí. Podle doporučení by se měl český systém zjednodušit a část penze by se mohla hradit z daní. OECD radí zkrátit povinnou dobu pojištění pro získání důchodu, ale také dál zvyšovat důchodový věk podle prodlužování života. Odsouvání věkové hranice Maláčová odmítá.

Podle expertů i některých politiků je důchodová soustava v nynější podobě kvůli stárnutí populace neudržitelná a propadne se do deficitů. Ty by mohly dosahovat několika procent hrubého domácího produktu, tedy stovek miliard korun. Už nyní do penzí putuje asi 30 procent státních výdajů.