Maláčová: Pracující na dohodu by měli mít příspěvek jako OSVČ

Praha - Lidem pracujícím na dohodu by měl stát jako pomoc při pandemii koronaviru vyplácet jednorázový příspěvek. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) to dnes uvedla v internetové televizi DVTV. Hodlá proto navrhnout úpravu zákona, která by to řešila. Vládě by návrh mohla předložit zřejmě v pondělí. Lidé, kteří pracují na dohodu a kvůli opatřením pracovat nemohou, by podle ní měli dostávat příspěvek podobně jako drobní živnostníci (OSVČ). Těm bude vláda dávat 15.000 korun měsíčně po dobu trvání opatření.

"Já si myslím a v tuto chvíli se kloním k variantě, že lidé, co mají dohodu, tak by měli být ve stejném režimu jako OSVČ, to znamená, že by měli dostat ten jednorázový příspěvek," uvedla Maláčová. Dodala, že chce proto navrhnout změnu zákona. "Podle mých informací má být ten zákon předložen v pondělí vládě a kolem 7. dubna se má diskutovat ve Sněmovně, den poté v Senátu," řekla.

Vláda ve čtvrtek rozhodla, že osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ), které kvůli nařízením vlády v souvislosti s šířením koronaviru nemohou pracovat, bude vyplácet 15.000 korun měsíčně po dobu trvání opatření. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) by na pondělní jednání vlády měla připravit příslušnou legislativu. Podle hrubých odhadů by to mělo stát měsíčně zhruba sedm miliard korun.

Stejně jako zaměstnanci budou mít také živnostníci nárok na ošetřovné, a to za péči o děti do 13 let bez určení spodní hranice věku dítěte. Živnostníkům bude náležet 424 korun za den, maximální částka bude 13.144 korun měsíčně. Na základě čestného prohlášení bude možné o ošetřovné žádat na živnostenských úřadech. Žádost bude možné podat také elektronicky. Na ošetřovné budou mít OSVČ nárok do doby, než budou otevřeny školy.