Maláčová: O minimální mzdě rozhodne vláda, tripartita se neshodla

Praha - Tripartita se dnes neshodla na zvýšení minimální mzdy pro příští rok. O růstu proto rozhodne vláda. Na twitteru to oznámila ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Dodala, že požádala premiéra Andreje Babiše (ANO) o svolání zástupců koaličních stran, aby se na přidání dohodli co nejdřív. Odboráři požadovali růst minimální mzdy o 1650 korun, tedy z nynějších 13.350 na 15.000 korun. Zaměstnavatelé by přidali nejvýš 700 korun.

Tripartita o minimální mzdě diskutovala už před pár měsíci. Na tom, o kolik by se nejnižší výdělek měl od ledna zvýšit, se neshodla. Odbory požadují růst z nynějších 13.350 na 15.000 korun, tedy o 1650 korun. Zaměstnavatelé by přidali nejvýš 700 korun. Ministerstvo práce připravilo návrh tří variant navýšení - o 1150, 1350 a 1650 korun. Pokud se sociální partneři neshodnou, rozhodne kabinet.

Odboráři a zaměstnavatelé chtějí dnes se zástupci vlády jednat znovu také o zvýšení platů učitelů. Požadují, aby se suma na platy zvedla o 15 procent, jak vláda původně slibovala. Kabinet v navrženém rozpočtu pro příští rok počítá nakonec s růstem částky o deset procent. Odbory a zaměstnavatelé požadují, aby se ve Sněmovně v projednávaném rozpočtu do školství přesunulo pět miliard. Premiér Andrej Babiš (ANO) požadavky odmítl. Uvedl, že předáci i podnikatelé s navrhovaným rozpočtem souhlasili.

Tripartita by se měla věnovat také boji s kůrovcem či přemnoženými hraboši. Pravidelně jedná i o přípravě velkých dopravních staveb či čerpání peněz z EU.