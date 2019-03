Praha - Na zvýšení rodičovského příspěvku všem rodinám s malými dětmi, které vláda původně slibovala a plánovala, chybí osm z 11 miliard korun. Ministerstvo práce není schopno celou částku ve svém rozpočtu najít. Novinářům to dnes řekla ministryně Jana Maláčová (ČSSD). Koaliční strany se v pondělí dohodly na tom, že by se rodičovská měla zvednout o 80.000 korun na 300.000 jen rodičům dětí, které přijdou na svět od ledna příštího roku. Vedení koalice souhlasilo také s vyšším průměrným růstem penzí, než ukládá zákon.

"Já si nemyslím, že to byly rodiny s dětmi proti seniorům, byla to prostě snaha o průsečík priorit obou koaličních partnerů. Snažili jsme se balancovat a vzhledem k limitům rozpočtu najít možné východisko, a proto padla ta rozhodnutí," uvedla dnes Maláčová.

Loni v listopadu spolu s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) po jednání vládních stran oznámily, že se rodičovská zvedne všem příjemcům od roku 2020 o 80.000 korun. Přidání mělo ročně vyjít minimálně na devět až deset miliard, řekla tehdy Schillerová. Dodala, že když to má kabinet v programovém prohlášení, je potřeba peníze najít. Vláda ANO a ČSSD s podporou komunistů ve svém programu slíbila, že rodičovskou zvýší na 300.000 korun. Původně strany debatovaly o tom, že se nejdřív přidá od letošního července 40.000 korun a do konce volebního období pak zbývajících 40.000 korun.

Podle Maláčové se sice koalice původně dohodla na přidání všem, v lednu se ale situace změnila kvůli zpomalování ekonomiky a potřebě začít šetřit. Záležet bude prý také dál na tom, jak se bude vyvíjet debata o novele zákona s navýšením rodičovské ve Sněmovně. "Půjde to paralelně s vyjednáváním o státním rozpočtu. Myslím si, že se pohybujeme mezi tou minimalistickou variantou, na které jsme se dohodli (pro narozené od ledna 2020), a tou maximalistickou, kterou jsme slíbili (pro všechny rodiny). Někde mezi tím to bude," řekla Maláčová.

Dodala, že její resort osmimiliardovou sumu na přidání všem rodinám ve své pokladně nenajde. Ušetřit dokáže částku "v řádu sto milionů". Většina jeho výdajů je totiž mandatorních, nařizuje je tedy zákon. Patří mezi ně vedle rodičovské třeba příspěvky na péči či právě důchody.

Penze by se měly od ledna zvednou naopak víc, než nařizuje zákon. K zákonné valorizaci v průměru asi o 700 korun by se měl ke všem starobním, invalidním a pozůstalostním důchodům přidat příspěvek 200 korun měsíčně. Příští rok by to stálo přes sedm miliard. Valorizační vzorec zůstane ale stejný, změnit se má znovu jen přerozdělení přidávané sumy. Posílila by se solidarita a oslabila zásluhovost. Přilepšili by si tak lidé s nízkým důchodem, ostatním by penze rostly pomaleji.