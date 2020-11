Maláčová: MPSV navrhne zvýšení přídavků na děti od ledna

Praha - Ministerstvo práce navrhne zvýšení přídavků na děti od ledna. Po jednání vedení vládních stran to dnes novinářům řekla ministryně práce a místopředsedkyně ČSSD Jana Maláčová. Podle ní se na předložení návrhu koalice shodla, záležet bude ale na výsledku jednání o rozpočtu ve Sněmovně. Jak by mělo navýšení dávky vypadat, šéfka resortu práce neupřesnila.

"Na koaliční radě jsme se shodli, že ministerstvo práce vyšle návrh na navýšení přídavku na děti pro pracující rodiny s dětmi," uvedla ministryně. Podle ní se z přídavku stala "chudinská dávka" a řada rodin o podporu přišla po růstu výdělků. Maláčová upozornila, že navýšení doporučuje Národní ekonomická rada vlády.

Přídavky dostávají domácnosti s příjmem do 2,7násobku životního minima. Na děti do šesti let stát dává 500 korun, od šesti do 15 let je to 610 korun a od 15 do 26 let při studiu 700 korun. Rodiny, kde aspoň jeden z rodičů pracuje, jsou částky o 300 korun vyšší.

Podle chystané novely o státní sociální podpoře, kterou na webu zveřejnila vláda, ministerstvo navrhuje zvýšit od ledna přídavky o 26 procent. Z nynějších 500, 610 či 700 korun podle věku dítěte by se dávka mohla zvednout na 630, 770 či 880 korun. Pokud by aspoň jeden z rodičů pracoval, byla by podpora zase o 300 korun vyšší. Rozšířit by se měl také okruh rodin, které by přídavky mohly pobírat. Nárok by měly mít rodiny s příjmem do trojnásobku minima.

V podkladech k zákonu to ministerstvo zdůvodnilo nutností podpořit rodiny s dětmi, na které dopadla nařízená omezení, zavření škol i zdražování. Potřeba by příští rok bylo 1,7 miliardy korun navíc. V navrhovaném rozpočtu suma zatím není.