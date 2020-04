Maláčová: MPSV má připravený plán otevírání sociálních služeb

Praha - Ministerstvo práce má připravený plán postupného obnovení provozu sociálních služeb, které musely přestat v polovině března kvůli možnému šíření nákazy koronavirem fungovat. Otevírání se bude řídit doporučeními epidemiologů. ČTK to dnes řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS) podle svého šéfa Jiřího Horeckého připravuje i svůj vlastní plán postupného otevírání zařízení pro postižené či seniory, který pak chce ministerstvu předat.

"Máme plán hotový. Potřebujeme ještě znát čísla za Velikonoce (počty nakažených). Postup bude záviset na těchto výsledcích a na stanovisku epidemiologů. Chceme být konzervativnější, protože se jedná o ty nejzranitelnější (klienty)," uvedla Maláčová.

Vedení resortu dnes jednalo o situaci se zástupci organizací a zařízení, která péči potřebným poskytují. Ministryně v úterý večer uvedla, že "možná nazrál čas povolit šrouby", ale poskytovatelé jednotlivých služeb se nejdřív musí shodnout na postupu.

Asociace poskytovatelů by mohla mít svůj návrh hotový do konce týdne. "Připravujeme svůj plán jak vracet uzavřené služby do provozu, a to i s ohledem na poptávku (od potřebných). Předáme ho ministerstvu práce," uvedl Horecký. Doufá v to, že by si resort mohl návrhy osvojit.

Podle představ asociace by se nejdřív mohly obnovit takzvané nízkoprahové služby s prací v terénu pro postižené děti a rodiny. Komunikace s odborníky by mohla fungovat aspoň na dálku. V případě potřeby by pak pracovníci domácnost mohli navštívit. Následovalo by otevření denních stacionářů pro handicapované děti i dospělé, a to třeba s omezeným počtem klientů. Teprve poté by se otevřely denní stacionáře pro seniory a úplně nakonec týdenní seniorské stacionáře, a to za zpřísněných hygienických a ochranných opatření. Jednotlivé typy pomoci by začínaly znovu fungovat v týdenních či čtrnáctidenních intervalech jako obchody a jiné provozy, přiblížil Horecký možný scénář asociace.

Lidé, kteří museli zůstat po uzavření sociálních služeb s postiženými či staršími členy domácnosti doma, mohou pobírat ošetřovné. Stát ho doplatí za dobu, než se zařízení znovu otevřou. U zaměstnanců činí částka na den 60 procent denního základu příjmu, u živnostníků pak 424 korun. Ministryně už oznámila, že bude navrhovat zaměstnancům zvýšení ošetřovného na 80 procent základu příjmu, a to zpětně od dubna. Zda by se mohla upravit i dávka pro osoby samostatně výdělečně činné, není zatím jasné.

Maláčová už dřív zmínila také to, že plánuje pro sociální služby mimořádné dotace. Pokrýt by měly nejspíš náklady zařízení kvůli opatřením proti šíření nákazy a možná i příplatky pro personál. Následovat bude jednání o případné sumě s ministerstvem financí.