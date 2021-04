Maláčová chce v příštích dnech vládě předložit důchodovou reformu

Praha - Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) chce v příštích dnech předložit vládě návrh důchodové reformy. Řekla to na dnešním sjezdu ČSSD. Strana v programu zamýšlí také nabízet, že zabrání privatizaci zdravotnictví či zvýší dostupnost lékařské péče. Prosazovat do voleb bude také svůj zákon o dostupném bydlení, vyplynulo z programové diskuse.

Maláčová řekla, že klíčovým prvkem sociální politiky ČSSD bude důchodová reforma. "V příštích několika dnech ji předložíme na vládu. Je důležité, aby lidé, co celý život pracovali, měli spravedlivý důchod," uvedla. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) dřív řekla, že vláda v tomto volebním období už komplexní důchodovou reformu nepřipraví.

Svůj návrh reformy představila Maláčová v prosinci. Její úřad připravil tři zákony. První počítá s rozdělením veřejného důchodového systému na dva. Z prvního by se všem vyplácel základní důchod 10.000 korun, z druhého zásluhová část podle odpracovaných let a odvodů z výdělků. Druhá norma zavádí dřívější penzi pro lidi s náročnou profesí, o rok za každých odpracovaných deset let. Třetí předloha zvyšuje důchod o 500 korun za každé vychované dítě.

Maláčová dřív řekla, že by její reforma v prvních pěti letech stála 25 miliard korun. Část peněz by chtěla získat z plánu obnovy, tedy evropských peněz. Z podkladů k trojici zákonů vyplývá, že by změny mohly ročně znamenat propad důchodového systému o víc než procento hrubého domácího produktu (HDP). V nynější hodnotě to odpovídá deficitu přes 60 miliard korun. Výdaje zvedají právě minimální penze, bonus za dítě a dřívější důchod pro náročné profese.

O reformě jednala důchodová komise. Na její podobě se neshodla. Širší shoda není ani na zákonech. Není tak jisté, zda se stihnou do říjnových voleb projednat a přijmout. Podle expertů i některých politiků je důchodová soustava v nynější podobě kvůli stárnutí populace neudržitelná a propadne se do deficitů. Už nyní do penzí putuje asi 30 procent státních výdajů. Stav zhoršila koronavirová krize, podle odborníků se čas na provedení změn ještě zkrátil.

ČSSD bude v programu podporovat i rodiny, tlačit na růst minimální mdy či zkrácení pracovní doby, doplnila Maláčová v programové diskusi. Bývalá místopředsedkyně ČSSD Lenka Teska Arnoštová uvedla, že strana chce bránit privatizací zdravotnictví. "Potřebujeme dostupnou veřejnou síť zařízení, která budou vybavená a kvalitní. Aby i lidé mimo velká města měli kvalitní péči," řekla. Posunout se podle ní musí digitalizace zdravotnictví

Bývalý místopředseda ČSSD Michal Šmarda označil za selhání, že strana nechala ministerstvo pro místní rozvoj hnutí ANO, které podle něj na bytovou politiku kašle. ČSSD by měla například daňově podpořit nájemní bydlení, aby byty sloužily skutečně k trvalému bydlení, řekl. Přimlouval se i za omezení řetězení nájemních smluv. Poslanec Jan Birke připomněl svůj návrh o dostupném bydlení. "Předpokládám, že bychom mohli legislativní proces v květnu a posunout to do Senátu," řekl.