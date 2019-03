Praha - Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) by chtěla na dnešní koaliční radě s hnutím ANO dospět k dohodě o zvýšení důchodů a o zvýšení rodičovského příspěvku od příštího roku. Podle ní začíná vládu tlačit čas, pokud chce stihnout přijmout všechny potřebné legislativní změny včas. Maláčová to řekla novinářům při příchodu na jednání vlády, které koaliční radě předchází.

ANO prosazuje zvýšení důchodů o 750 korun, řekla novinářům ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). Maláčová chce růst o 900 korun. "Je velmi nedůstojné handrkovat se o 150 korun. Myslím, že se shodneme všichni na tom, že vyšší důchody si naši senioři zaslouží," uvedla s tím, že důchody nyní nedosahují 40 procent průměrné mzdy. Další argument je podle ní to, že růst důchodů o 900 korun slíbil i premiér Andrej Babiš (ANO). "Měli bychom jako vláda dbát o to, aby sliby byly plněny," řekla.

Podle Maláčové je třeba debatu o zvýšení důchodů rychle uzavřít, aby bylo možné připravit příslušné změny zákonů. "Aby se nestala situace, která byla minulý rok, že když to vrátil Senát, tak se musela v srpnu svolávat mimořádná schůze (Sněmovny), aby se všechno stihlo," uvedla.

Maláčová také chce urychleně dosáhnout dohody o tom, kdo všechno bude mít nárok na čerpání vyššího rodičovského příspěvku, který by měl od příštího roku vzrůst na 300.000 z nynějších 220.000 korun. Ministerstvo práce prosazuje, aby dodatečnou částku mohli čerpat všichni rodiče, jejichž dítě nedosáhlo čtyř let. Podle Maláčové by při jiném nastavení systému hrozilo jeho napadení u soudu.

Dohodu o řešení rodičovské by Maláčová chtěla najít dnes. "Je opravdu nejvyšší čas to vyslat do legislatvního procesu, aby se to stihlo připravit," řekla. Podle ní řada rodičů kvůli nejistotě, zda budou moct dodatečné peníze čerpat, prodlužuje dobu na rodičovské, což ministryně v době nedostatku pracovních sil nepovažuje za žádoucí.

ANO a ČSSD budou jednat o rozpočtu či chystaných zákonech

Koaliční strany dnes budou jednat o podobě státního rozpočtu na rok 2020. Zástupci hnutí ANO a ČSSD se budou odpoledne po jednání vlády zabývat také stavebním zákonem nebo zálohovaným výživným. Na stůl by se mohlo vrátit rovněž zavedení bezplatných obědů ve školách. Koaliční politici by měli debatovat i o případu možného ovlivňování tendru na provozovatele dálničního mýtného.

O rozpočtu na příští rok koalice jednala už na začátku února. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) tehdy navrhla snížit počet státních zaměstnanců o deset procent. Minulý týden pak Schillerová jednala o možných úsporách a struktuře rozpočtu s jednotlivými ministry za ANO a také s vicepremiérem, ministrem vnitra a předsedou ČSSD Janem Hamáčkem.

Ministři za hnutí ANO vesměs navrhují úspory sedm až deset procent z provozních či personálních nákladů, někteří zvažují rušení části agend nebo omezení problémových drobných investic. Hamáček chce prozatím se Schillerovou o rozpočtu nadále jednat sám za všechny ministry za ČSSD.

Tématem jednání by mohl být také nový stavební zákon, který by měl podle ministerstva pro místní rozvoj výrazně zkrátit povolovací řízení u staveb. Resort obdržel od ostatních úřadů přes 1600 připomínek, vypořádat je chce do konce března.

Plánovaným bodem jednání koaličních partnerů je zálohované výživné, které slibuje vláda v programovém prohlášení. Uvádí v něm, že prosadí zákonnou úpravu, podle které by výživné za jasných podmínek poskytoval stát.

Ohledně mýta chce ČSSD podrobnější vysvětlení role místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka, když jednal s dosavadním provozovatelem, firmou Kapsch, a s předsedou antimonopolního úřadu Petrem Rafajem. Záležitost prověřuje policie.