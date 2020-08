Maláčová chce jednat v souvislosti s otevřením škol o ošetřovném

Praha - Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) chce jednat s vládními kolegy o délce ošetřovného pro rodiče žáků, kteří se ocitnou v karanténě kvůli opatřením proti šíření koronaviru. Návrh, který nechtěla novinářům urpřesnit, plánuje projednat na dnešním zasedání vlády. ČTK po schůzi vládní rady pro zdravotní rizika řekla, že ministr školství Robert Plaga (ANO) s ní neprojednal otázku ošetřovného při práci na manuálech, které má dnes rozeslat ředitelům škol.

Ošetřovné mohli čerpat rodiče dětí, které zůstaly doma kvůli uzavření škol na jaře, do konce června. Nyní mohou rodiče využívat ošetřovné v podobě jako do začátku epidemie, tedy po devět kalendářních dnů. Pro podzim vláda počítá s otevřením škol a lokálními opatřeními, v případě nákazy by do karantény neměly spadnout celé školy.

Maláčová uvítala, že se dnes na zdravotní radě dohodla na sdílení dat o nákaze v domovech seniorů. Ministerstvo je bude dostávat z centrálního registru při ministerstvu zdravotnictví. Připravuje i postup pro situace, kdy v domovech nebude dost ošetřovatelů, vycházet bude z pravidel přichystaných armádou. "Situace se bude posuzovat individuálně. Pak je možnost přesunout lidi do zdravotnických zařízení nebo na krizová lůžka," uvedla Maláčová. Dodala, že systém by se měl doladit v blízkých dnech.

Pro domovy seniorů či jiná obdobná zařízení zřízená neziskovými organizacemi, které se potýkají s nedostatkem financí, chce ministerstvo práce a sociálních věcí zajistit dodávky ochranných pomůcek z centrálních skladů.

Vládní rada probere koronavirová opatření

Koronavirová opatření, která mají na podzim umožnit chod společnosti při co nejmenším riziku šíření koronaviru nového typu, dnes probere vládní rada pro zdravotní rizika. V červenci ustavená rada v čele s premiérem Andrejem Babišem (ANO) posoudí postupy pro regionální školství, organizaci činnosti sportovních klubů a ochranu obyvatel domovů seniorů. Rada zřejmě prodiskutuje také možné změny v délce karantény ze 14 dnů na deset či nošení roušek.

Ministerstvo školství čeká na zasedání rady, aby mohlo po schválení manuálů dokumenty rozeslat ředitelům škol. Během dvou týdnů by měli podle doporučení připravit rozběh nového školního roku. Vláda přitom nechce v případě přibývání nemocných koronavirem znovu školy plošně uzavřít. Jejich chod plánuje regulovat lokálně podle regionálního semaforu.

Rada zřejmě probere i délku karantény. Hygienici a epidemiologové zvažují zkrácení doby karantény, po kterou jsou izolováni lidé, kteří přišli s nemocnými do kontaktu. Nyní jde o dva týdny. Doporučení rady by mohla na následném pravidelném zasedání schválit vláda.

Vedle stálých členů rady se dopoledního jednání ve Strakově akademie zúčastní ministr školství Robert Plaga (za ANO), ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD), ministryně školství Jana Maláčová (ČSSD) či šéf Národní sportovní agentury Milan Hnilička (za ANO).

Od začátku epidemie v březnu se v Česku nakazilo novým koronavirem už téměř 20.000 lidí. Nejnižší denní nárůst potvrzených případů v uplynulém týdnu zaznamenalo ministerstvo zdravotnictví v pondělí, kdy do statistik přibylo 140 nakažených. V úterý už jich ale bylo 287 a počet dále rostl až na čtvrtečních 330, což byla nejvyšší hodnota od 3. dubna. Z bezmála 20.000 nakažených od začátku epidemie se už téměř 70 procent z nemoci vyléčilo. Naopak 397 lidí s novým koronavirem zemřelo, z toho osm minulý týden. U většiny nakažených má nemoc jen lehký průběh.