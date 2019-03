Praha - Cenové mapy s obvyklým nájemným, které měly podle plánů sloužit k přesnějšímu stanovení dávek na bydlení, ministerstvo práce využívat nebude. Údaje nejsou vypovídající a nedá se z nich pro určení výše podpory vycházet. Bude nutné najít jiný způsob. ČTK to řekla ministryně práce Jana Maláčová. Podle ní stát nyní přesně neví, jak dostupné, nebo nedostupné bydlení v Česku je.

Na bydlení úřady práce poskytují potřebným dvě dávky - příspěvek a doplatek. Jejich podoba a pravidla vyplácení by se podle plánů ministerstva práce měly v brzké době změnit. Mapy pro stanovení výše podpory připravovalo ministerstvo pro místní rozvoj.

"Mapy jsme dostali, ale jen za 900 obcí v ČR. Ceny se navíc strašně liší. Někde jsou třeba deset korun za metr čtvereční. To je nereálné," uvedla Maláčová. Podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) je v ČR celkem 6258 obcí. Částí obcí či čtvrtí je pak bezmála 15.100.

Cenové mapy k určení výše dávek jsou na seznamu 15 opatření, jimiž chce vláda bojovat s chudobou a sociálním vyloučením. Premiér Andrej Babiš (ANO) i Maláčová mluvili před půl rokem o nutnosti "zatočit s byznysem s chudobou a se šmejdy", kteří pronajímají nevyhovující ubytování za přemrštěné ceny.

Ve zprávě o plnění 15 zamýšlených kroků ministerstvo práce uvedlo, že mu resort pro místní rozvoj v polovině loňského prosince předal údaje o tržním nájemném od realitních kanceláří podle velikosti obcí. O měsíc později pak doplnil data od Svazu měst a obcí. Počítalo se s propojením obou podkladů a stanovením koeficientu pro výpočet dávek.

"Někdy se nám to (údaje obou podkladů) liší asi o 600 procent, takže to je také složité. Tím pádem jsme se shodli, že cenové mapy jsou nepoužitelné, takže budeme muset jít úplně jinou cestou," řekla ministryně práce.

Ministerstvo pro místní rozvoj už oslovilo statistický úřad. Kvůli tomu, aby statistici mohli údaje o bydlení zjišťovat, by se musel změnit zákon. Informace o bytech a domech se shromažďují například jednou za deset let při sčítání lidu. Další cenzus se bude konat za dva roky. Obyvatelé už ale nejspíš nebudou vyplňovat domovní list a polovinu bytového listu.

"Pro mě je důležité to, že stát přiznává, že ministerstvo pro místní rozvoj nemá přehled o cenových mapách na bydlení. My tedy vůbec nevíme, jestli bydlení v České republice je, nebo není dostupné. Evidentně je to pole neorané. My vlastně, co se týká bydlení v České republice, nevíme vůbec nic. Akorát to zažíváme pak každý na vlastní kůži, když se snažíme najít podnájem, nebo koupit byt," dodala Maláčová.

Novely o státní sociální podpoře a o hmotné nouzi se změnami příspěvku a doplatku na bydlení by mělo ministerstvo práce podle svého legislativního plánu předložit v březnu a v dubnu. S účinností se počítá od začátku příštího roku. Z 15 opatření pro boj s chudobou se podle zprávy o jejich plnění třetina dělat nebude. Resorty od nich ustoupily, nebo je nejasné financování.

Výdaje na dávky na bydlení v posledních letech klesají a příjemců ubývá, a to i přes rostoucí nájmy a ceny energií. Nezaměstnanost je rekordně nízká a výdělky se zvedají, pomoc od státu tak potřebuje méně lidí, nebo na ni méně lidí dosáhne. Zpřísnila se i pravidla pro vyplácení a obyvatelům ubytoven se dávky už dřív snížily.

Průměrný příspěvek na bydlení loni činil 3478 korun, doplatek 3864 korun. Úřady lidem do ubytoven posílaly 5131 doplatků, tedy 14 procent těchto dávek.