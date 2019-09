Maláčová a odbory budou v úterý jednat o růstu platů v roce 2020

Praha - O růstu platů ve veřejné správě a službách pro příští rok budou v úterý společně jednat ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) a odboroví předáci. Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) požaduje přidání od osmi do 15 procent podle vybraných profesí, a to do základu příjmu, tedy do tarifů. ČTK to řekl předseda ČMKOS Josef Středula. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) naposledy zmínila růst výdělků o tři procenta a pro učitele o deset procent. Maláčová už dřív řekla, že tříprocentní navýšení považuje za nedostatečné a bude prosazovat víc.

"Je to první letošní jednání vlády s odbory o růstu platů. Jsme na ně připraveni a vyzývali jsme k němu. Je nám jen líto, že vláda na ně dosud nenašla prostor. Už mohlo být vše dohodnuto," řekl Středula.

Odbory trvají na svém požadavku, aby si učitelé od ledna přilepšili o 15 procent, zdravotníci a neučitelské profese o deset procent a ostatní o osm procent. Vše chtějí do tarifů, ne do odměn. Znovu žádají také zrušení nejnižší tabulky. Nejhůře odměňovaní by se tak posunuli do tabulky vyšší a měli by vyšší výdělek. Týkalo by se to třeba pracovníků v kultuře či sociálních službách.

"Ke kompromisu jsme připraveni. Požadavky můžeme modifikovat, až usedneme k jednacímu stolu. Problém ale je, že se teď rozdalo 18 miliard korun," podotkl Středula. Narážel tak na nedávné posílení rozpočtů jednotlivých resortů po jednání ministrů a ministryň se šéfkou státní pokladny.

Schillerová v chystaném státním rozpočtu počítala s přidáním o dvě procenta. Před nedávnem řekla, že kvůli očekávané vyšší inflaci navrhuje tříprocentní růst. Maláčová řekla, že sociální demokraté budou prosazovat vyšší než navrhované přidání.

Mluvčí ministerstva práce Kristýna Křupková potvrdila, že se jednání v úterý od 12:30 v sídle resortu práce uskuteční. Bližší podrobnosti k němu ale nesdělila. Není tak jasné, zda se schůzky zúčastní také ministryně financí. Kdo všechno ze členů vlády by měl dorazit, nevědí z pozvánky ani odboráři.

Podle informací ČTK by na jednání měli být vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček a nový ministr kultury Lubomír Zaorálek (oba ČSSD). ČMKOS už dřív sestavila šestičlenný vyjednávací tým. Vedle Středuly jsou v něm předáci úřednických, školských, zdravotnických a hasičských odborů a svazu pracovníků v kultuře. Chybět nemá ani předák druhé centrály, Asociace samostatných odborů Bohumír Dufek. Kvůli růstu platů by se měla mimořádně sejít také tripartita, a to 9. září. Zaměstnavatelé už před prázdninami návrh Schillerové na zvyšování výdělků ve veřejném sektoru podpořili.