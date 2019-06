Majitelka farmy pojmenovala 50 koz, má Hučilku i Černého čumáčka

Husinec (Prachaticko) - Majitelka rodinné farmy Výrov v jihočeském Husinci pojmenovala 50 koz, které chová. Mají běžná jména, ale jsou mezi nimi i Černý čumáček nebo Hučilka. Farma, která získává ceny v soutěžích o regionální potraviny, vyrobí za měsíc 1000 litrů mléka, nejžádanější jsou kozí kefír a sýry. ČTK to řekla majitelka hospodářství Lucie Schmiedová.

Vztah ke zvířatům měla odmala, chtěla se stát veterinářkou, ale nemá ráda pohled na krev. Nyní hospodaří s manželem a dcerou na 16 hektarech. Mají 70 koz, z toho je 45 dojných, ve stádu jsou i čtyři plemenní kozlové. Na kozy volá jmény, zvířata na zavolání přijdou. Pojmenovala 50 koz.

"Poznám je, vždyť je každá jiná," říká 49letá Schmiedová. Kozy se jmenují například Amálka, Bára, Betyna, Bobina, Klárka, Líza či Pepina. "Jméno musí koze padnout. Taky mám kozu Černý čumáček, pak je koza, která hučí, tak jí říkám Hučilka a muž jí říká Bzučilka," řekla farmářka.

Zemědělskou usedlost pod 708 metrů vysokým kopcem Výrovčice koupili v červnu 2011. Před tím žili v Českých Budějovicích. Chtěli na samotu a starat se o dvě ovce a dvě kozy. Postupně chovali 100 ovcí, ale chov v roce 2014 zrušili a koupili kozy. Jehňata jim lidé i kradli.

"Pořídili jsme pár koz, že si budeme pro sebe vyrábět sýry. Najednou jich bylo dvacet," řekla farmářka. Nejdřív prodávali na dvoře a farmářských trzích. Časem je oslovil řetězec Terno, produkty mu dodávají každý týden do více měst. Na trhy už jezdí jen do blízkých Chluman.

Provozují mlékárnu s technologiemi včetně zařízení na pasterizaci. Nejvíc se jim daří se zrajícím sýrem gouda, jejž prodávají celoročně. Za měsíc vyrobí 1000 litrů mléka, ze 100 litrů mléka deset kilogramů sýru. Absolvují šest veterinárních kontrol ročně, dvakrát měsíčně vozí mléko na rozbor do laboratoře mlékárny Madeta, jeden rozbor stojí 5500 Kč.

Farmu, kde jsou i dva koně, tři telata a nedávno se narodilo 11 koťat, hlídají tři maďarští ohaři a border kolie. Z dotací kupují seno či granule pro kozy, balík sena je loni stál 1600 Kč, kozám vydrží dva dny. Letos mírně zdražili, kvůli rostoucím cenám elektřiny i obalů. Farma je zahrnutá do dvou jihočeských gastrostezek, jezdí tam i blogeři z Austrálie či z USA.

Schmiedová, rodačka z Českých Budějovic, neměla osm let dovolenou. Nosí denně dvě konve, v každé je 25 litrů mléka a konev samotná váží asi sedm kilogramů, konve jsou tak těžší než ona. Když farmu koupili, střecha byla děravá tak, že z půdy viděla hvězdy. Přesto, jak říká, nelituje - zklidnila se.

"Měli jsme už dost lidí. Ve městě mi vadil spěch. Když mám jet do Budějovic, je to pro mě depka. Tady je ticho, sednete si v létě na louku, kozy se strkají, kdo se s vámi bude mazlit. Jsou to ňuníci," řekla Schmiedová. Farmu rozšiřovat nechce; jen na pozemku, kde rostou staré ovocné stromy, by chtěla jednou mít klokana.