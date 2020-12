Majitel Petrových bud plánuje další objekt za desítky milionů

Špindlerův Mlýn (Trutnovsko) - Jakmile to epidemická situace dovolí, měl by otevřít obnovený horský komplex Petrovy Boudy. Hlavní objekt komplexu vznikl nedávno na základech vyhořelé původní stavby v nadmořské výšce 1288 metrů nad mořem na jednom z nejextrémnějších míst Krkonoš. V každém ročním období je z jeho oken velkolepý výhled na východní část hor. Když v Krkonoších fouká, tak na úbočí Dívčích kamenů pořádně, řekl ČTK majitel "Petrovek" a softwarové skupiny Unicorn Vladimír Kovář.

Jejich rozsáhlá obnova skončila kolaudací letos v únoru a dosud se spekulovalo, v jakém režimu bude horský komplex fungovat. Podle Kováře otevře, jakmile to epidemická situace dovolí. Zčásti budou "Petrovky" sloužit firemní rekreaci společnosti Unicorn, přístupné budou ale i veřejnosti, a to včetně ubytování. Majitel má v plánu rozšíření komplexu ještě o jeden objekt.

"Když fouká, barák pracuje, je to jako na lodi, hrníčky se klepou. Do extrémních podmínek je Petrovka vyprojektovaná výborně, osvědčila se. Má dřevěnou konstrukci, má v sobě speciální prvky jako třeba ocelové pomocné vazníky, které barák zpevňují," řekl ČTK Kovář.

Komplex aktuálně tvoří dva oddělené objekty, hlavní A, menší B a třetí objekt - čistírna odpadních vod. Výstavba začala v květnu 2016 a vyšla na zhruba 180 milionů korun včetně vybavení. "Petrovka má genius loci, podle mě v Česku není hezčí místo," řekl ČTK Kovář, který má v hlavním objektu vlastní apartmán.

Přestože opatření proti šíření covidu-19 nedovolila Petrovy Boudy otevřít veřejnosti, turistům začala poskytovat zázemí při nepřízni počasí takzvaná útulna v menším objektu B. Jde o vytápěnou denní místnost se stoly, židlemi a sociálním zařízením s možností konzumace vlastního občerstvení.

V hlavním objektu A je restaurace, apartmány, turistická noclehárna pro 12 lidí a v suterénu wellness, technické zázemí, technologie či sklad. V menším odděleném objektu B nazývaném Ovčárna vznikla samostatná ubytovací jednotka pro 12 lidí. Ubytování v šesti apartmánech v objektu A je pro 36 lidí. Kapacita horského komplexu Petrovy Boudy je okolo 60 lidí.

V objektu A bude veřejnosti k dispozici po předchozí rezervaci ubytování v takzvané noclehárně a na vybrané víkendy v apartmánech. Ve všední dny budou apartmány zpravidla využívány zaměstnanci společnosti Unicorn, která zaměstnává zhruba 2500 lidí. Restaurace bude sloužit převážně ubytovaným, do budoucna by měla nabízet i gastronomické balíčky pro lidi zvenku. V objektu B bude možné ubytování po předchozím objednání v bytové jednotce. Hlavní objekt A tak bude z většiny využíván pro firemní pobyty, rekreaci a školení zaměstnanců společnosti a studenty Unicorn University.

"Noclehárnu bude možné využít po předchozí rezervaci přes náš objednávkový systém. Zákazník obdrží QR kód, kterým se dovnitř dostane. Cena za lůžko ve vlastním spacáku a se snídaní bude 450 korun," řekl ČTK Kovář. Do noclehárny bude možný nástup denně po 16:00 a odchod nejpozději v 10:00 následujícího dne.

Ubytování v bytové jednotce v objektu B bude pro uzavřené skupiny, na víkend zhruba za 20.000 korun, na zbývající dny za 29.000 korun a za týden 49.000 korun. "Jde o komfortní ubytování pro 12 lidí, se čtyřmi koupelnami, saunou, samozřejmostí je kompletně vybavená kuchyně," řekl Kovář.

Investorem a majitelem horského komplexu Petrovy Boudy je Kovářova firma Snowy Chalet. Současný stav je podle něj první etapou obnovy "Petrovek". Plánovaný objekt by měl vzniknout za hlavní budovou, kde v minulosti již budova stála a měl by být propojen s objekty A a B. Mělo by se jednat o objemovou kopií objektu A, ale bez sklepení. "Petrovky by se tak dostaly do přibližně stejné podoby, jakou měly, než vyhořely," řekl.

V přízemí je v plánu bufet včetně toalet pro kolemjdoucí, lovecký salónek, v patře sál pro asi 40 lidí a nad tím ubytování hotelového typu pro zhruba 20 osob a ubytování pro personál. Projekt je připravený, odhadované náklady jsou do 100 milionů korun. "Až získáme všechna povolení, můžeme s výstavbou začít. Nebude to ale snadné, jsme v Krkonošském národním parku," dodal Kovář.