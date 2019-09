Magistrátní výbor doporučil umístit epopej v Moravském Krumlově

Praha - Výbor pro kulturu pražského magistrátu dnes doporučil zastupitelům umístit Slovanskou epopej Alfonse Muchy na zámek v Moravském Krumlově. Obrazy by tam byly do doby, než pro ně Praha postaví vlastní budovu. ČTK to dnes řekli předseda výboru Jan Wolf (KDU-ČSL) a radní Hana Třeštíková (Praha Sobě). Proti se na jednání postavila opozice společně s Wolfem. Obrazy byly v Krumlově vystaveny od 50. let až do roku 2011, kdy je tehdejší vedení hlavního města odvezlo. Moravský Krumlov má o vystavení epopeje zájem.

Cyklus obrazů tvoří 20 velkých pláten, která Mucha maloval od roku 1910 dalších 18 let a věnoval je Praze. Od roku 2010 je epopej kulturní památkou. Obrazy jsou nyní v depozitáři Galerie hlavního města (GHM).

"Hlavním faktorem je, že je to nejrychlejší řešení. Moravský Krumlov dlouhodobě deklaruje, že už příští léto by mohly být obrazy vystaveny. Pro mne hraje nejvýznamnější roli čas," řekla Třeštíková.

Zda se bude epopej do Moravského Krumlova stěhovat, zatím ale není rozhodnuto. Výbor je pouze poradním orgánem zastupitelů. Příkaz ke stěhování mohou dát GHM i pražští radní. "Nicméně já budu chtít, aby rozhodlo zastupitelstvo. Na zářijové jednání to ale určitě předložit již nestihneme," řekla Třeštíková.

Výbor doporučení odhlasoval poměrem šest ku pěti, kdy s doporučením nesouhlasili zástupci ODS a ANO, s nimiž hlasoval také Wolf. Ten možné stěhování kritizuje dlouhodobě. "Stále si myslím, že by epopej neměla opustit hranice města. Na zámku v Krumlově se bude rekonstruovat a stavět a obrazy tam podle mne nebudou v bezpečí, jedná se o kulturní majetek v hodnotě 3,5 miliardy korun," řekl Wolf. Podle něj by navíc stěhování mohlo ovlivnit výsledek soudu, zda plátna patří městu, nebo rodině Muchových.

Starosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina (TOP 09) na květnovém zasedání výboru řekl, že Krumlov žádá Prahu o laskavost dočasně vystavit epopej na svém zámku. "Neumíte si představit, jak lidé v Krumlově epopej vnímají, vnímají ji jako svoji," řekl tehdy. Rovněž uvedl, že město zámek v roce 2016 koupilo, chce jej rekonstruovat a požádalo o dotaci. Opraveny již jsou výstavní prostory, kde by epopej byla.

Pražský magistrát stále hledá místo pro umístění Slovanské epopeje. V současné době prověřuje prostory, které patří městu. Diskuse se vedla také o zámku na Zbraslavi a Praha 2 přišla s nápadem vystavit ji v budově nádraží Vyšehrad. Město v minulosti plánovalo výstavbu samostatného pavilonu pro obrazy, a to na Letné za ministerstvem vnitra nebo na Těšnově. Naposledy Praha plánovala přestavět Lapidárium na Výstavišti.

Prvních 11 pláten epopeje bylo v roce 1919 vystaveno v pražském Klementinu a v letech 1920 až 1921 sklízela úspěchy na expozicích v New Yorku a Chicagu. Celá epopej byla poprvé vystavena v roce 1928 ve Veletržním paláci v Praze a obrazy přešly pod správu Galerie hlavního města Prahy. V roce 1933 byla plátna srolována a uložena do depozitáře. Až v roce 1963 byla opět vystavena na zámku v Moravském Krumlově. Po roce 1989 ale zámek, kde dříve sídlilo mimo jiné železniční učiliště, chátral.