Madeta kvůli vládním škrtům dotací zřejmě ukončí dodávky mléka do škol

České Budějovice - Největší česká mlékárna Madeta, která kvůli vládním škrtům přijde o zemědělské dotace, zřejmě ukončí dodávky mléka do škol. Byl to vládní program, jejž kabinet asi přestane dotovat, firma přijde také o dotace na technologie, řekl dnes ČTK generální ředitel Madety Milan Teplý. Škrtání zemědělských dotací podle něj míří proti velkým podnikům. Teplý pochybuje o tom, že namísto nich pokryjí poptávku malé. Vládní úspory jako celek ale označil za nezbytné utahování opasků. Jak dopadnou na prodeje firemních výrobků, nechtěl odhadovat.

"V našem případě je to (dotační) podpora technologických investic, druhá stránka věci je taky školní mléko, vládní program. Přestanou ho dotovat, tak já nebudu dělat charitu a zavážet 1100 škol mlékem, abych na každé dodávce tratil takové strašné peníze. Jak nejrychleji to půjde, tak to skončím. Je to samozřejmě (vládní škrty dotací) zaměřené proti velkým fabrikám, to jde proti Agrofertu, proti nám taky. Tak uvidíme, jak to malinké, menší a zanedbatelné mlékárny převezmou za nás. (...) Je to utahování opasků. Vidělo se, že je to naprosto nezbytné. Utáhneme opasky a pojedeme dál," řekl Teplý. S detaily vládních škrtů se bude ještě seznamovat, dodal.

Podporu z programu, který chce vláda při škrtech v zemědělských dotacích zrušit, čerpalo v minulosti několik potravinářských firem z holdingu Agrofert, také Madeta, Mlékárna Kunín nebo společnost Hamé. Vyplývá to z informací o příjemcích dotací na webu Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) ve čtvrtek řekl, že od příštího roku bude na dotaci určených "nula korun". Vláda chce z peněz na dotace do zemědělství ze státního rozpočtu ušetřit 10,2 miliardy Kč, víc informací zatím neuvedla. Podle informací na webu SZIF obdržela Madeta ve fiskálním roce 2021 dotace z národních zdrojů 115,1 milionu korun.

V roce 2021 měla Madeta tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží 5,94 miliardy korun a zisk po zdanění 247,6 milionu Kč. Vyplývá to z výroční zprávy. Výsledky za loňský rok zatím nezveřejnila. Madeta má čtyři výrobní závody: v Plané nad Lužnicí, Českém Krumlově, Jindřichově Hradci a Pelhřimově. Zaměstnává 1500 lidí, zpracuje denně téměř milion litrů mléka. Má kolem 170 dodavatelů mléka, nabízí přes 250 druhů výrobků, vyváží pětinu produkce.