Maďarsko podle Orbána schválí vstup Švédska do NATO, až se vztahy s ním zlepší

Budapešť - Maďarsko schválí vstup Švédska do Severoatlantické aliance tehdy, až se vztahy mezi těmito dvěma zeměmi zlepší. Dnes to podle agentury Reuters na ekonomickém fóru v Kataru řekl maďarský premiér Viktor Orbán.

Švédsko podalo přihlášku do NATO loni na jaře společně s Finskem v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu. Se vstupem další země do aliance musejí souhlasit všichni její členové. V případě Švédska tak dosud neudělalo Turecko a Maďarsko. Vláda v Budapešti to vysvětluje tím, že ji Švédsko kritizuje kvůli porušování principů demokracie a právního státu.

"Politické vztahy mezi Maďarskem a Švédskem jsou naprosto špatné," řekl dnes Orbán. "Nechceme zatahovat spory do NATO," dodal.

Podle agentury Reuters zatím není stanoveno datum, kdy by maďarský parlament mohl hlasovat o švédské žádosti o přijetí do aliance.

Finsko se oficiálně stalo 31. členem NATO 4. dubna.