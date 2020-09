Maďarsko po incidentu s celnicí propustilo řidiče české CK

Budapešť/Liberec - V Maďarsku byl dnes odpoledne propuštěn český řidič autobusu, který byl v neděli krátce po půlnoci zadržen na chorvatsko-maďarské hranici po incidentu s pracovnicí celní služby. ČTK o tom informovala delegátka cestovní kanceláře T Split tour, jejíž klienti autobusem cestovali. Bez dalších podrobností to potvrdilo české velvyslanectví v Budapešti.

Podle delegátky Kateřiny Macourkové zatím není jasné, zda byl šofér z něčeho obviněn. Uvedla, že po propuštění maďarští policisté odvezli řidiče asi 15 kilometrů k benzinové stanici. "Nemá svůj mobilní telefon, ten mu byl zabaven. Koupil si narychlo maďarskou kartu, aby se s námi mohl spojit," uvedla Macourková. Cestovní kancelář podle ní řeší, jak řidiče dostat zpátky do republiky.

Řidič vezl v noci na neděli zhruba 50 pasažérů z dovolené v Chorvatsku. Zadržen byl na hranicích po incidentu s celnicí při kontrole kufrů. Řidič se ženou se podle delegátky tehdy chvíli dohadovali. "Nato si řidič chtěl vyfotit identifikační čísla celnice a volat na ambasádu. Podařilo se mu jednu celnici v budce vyfotit, otočil se a chtěl se podívat do telefonu, načež ho druhá celnice chytla za ruku. On se v pudu sebezáchovy ohnal, snažil se ji setřást a ona upadla. Na řidiče se vrhli celníci, nasadili mu pouta a odvedli ho," popsala před dvěma dny Macourková. Dnes dodala, že celnice chytila řidiče za zraněnou ruku a on jednal reflexivně.