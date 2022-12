Maďarsko na návrh skupiny MOL zrušilo zastropování cen pohonných hmot

Budapešť - Maďarská vláda na návrh ropné a plynárenské skupiny MOL od úterních 23:00 SEČ zrušila zastropování cen pohonných hmot. Jen krátce předtím to oznámil šéf premiérova kabinetu Gergely Gulyás.

Skupina dříve v úterý varovala, že situace kolem zásobování pohonnými hmotami v Maďarsku je kritická a že jediným řešením je vytvořit podmínky pro zvýšení dovozu. Zahraniční podniky omezily dodávky paliv do Maďarska poté, co tamní vláda loni zavedla cenový strop 480 forintů (zhruba 28 Kč) za litr pro benzin i naftu. Situaci podle firmy MOL v poslední době zkomplikovaly snahy lidí vytvářet si zásoby pohonných hmot. Těch byl v zemi nedostatek a o víkendu si řada motoristů zajela natankovat do sousedních zemí včetně Slovenska.

"MOL je na konci svých sil," řekl podle agentury MTI generální ředitel Zsolt Hernádi. Uvedl, že pohonné hmoty si od ní na čerpacích stanicích minulý týden koupilo 2,2 milionu zákazníků, což odpovídá "vrcholu nejrušnější turistické sezóny".

Gulyás dal dnes zrušení cenového stropu na pohonné hmoty do souvislosti se sankcemi Evropské unie týkajícími se ruské ropy. "Zavedení sankcí způsobilo výrazné problémy se zásobováním Maďarska energetickými surovinami," tvrdí šéf kabinetu maďarského konzervativního premiéra Viktora Orbána. Šéf maďarské vlády, který má z důležitých politiků v EU nejblíže k Rusku, dlouhodobě kritizuje unijní sankce proti Moskvě. Evropskou ekonomiku podle něho poškozují více než tu ruskou.