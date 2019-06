Se zpožděním začal summit EU, který má rozhodnout o novém vedení

Brusel - Po několika odkladech a s tříhodinovým zpožděním začal dnes summit EU, který řeší obsazení klíčových funkcí ve vedení unie. Informoval o tom mluvčí předsedy Evropské rady Donalda Tuska Preben Aamann. Kýžená dohoda o obsazení postů v čele Evropské komise, Evropského parlamentu a dalších institucí se rodí velice komplikovaně a šéfové států a vlád hledali možný kompromis během série schůzek a konzultací.

Reklama

Ačkoli jediným bodem dnešního summitu jsou personální otázky, předpovídali političtí lídři už při dnešním příjezdu do budovy Evropské rady dlouhá a obtížná jednání. Kompromisní kandidát pro obsazení vlivného postu v čele Evropské komise totiž stále není v dohledu a během odpoledne vzaly za své i některé předpoklady ohledně možných favoritů. Dlouho se zdálo, že nejblíže nominaci do čela komise je socialistický kandidát Frans Timmermans. Proti takovému návrhu ale od počátku jednoznačně vystupovali premiéři zemí visegrádské skupiny, tedy Polska, Maďarska, Slovenska a ČR, kteří shodou okolností patří sami k různým evropským politickým frakcím. Nominace Timmermanse měla být údajně součástí širší dohody, která by křeslo předsedy europarlamentu přinesla Manfredu Weberovi z Evropské lidové strany (EPP). Podle dostupných informací se ale někteří prezidenti a premiéři hlásící se k EPP dnes postavili proti tomuto řešení, domluvenému neformálně na okraj jednání skupiny G20 v Japonsku. Krach této dohody by mohl pomoci stávající komisařce pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerové patřící k evropským liberálům. Podle některých diplomatů je prý ale i toto jméno nyní už mimo hru a diskuse tak začínají prakticky nanovo.