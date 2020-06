Macron chce jet brzy do Moskvy jednat s Putinem

Paříž - Francouzský prezident Emmanuel Macron dnes sdělil, že by chtěl brzy jet do Moskvy k jednáním s ruským protějškem Vladimirem Putinem. Svůj záměr dal najevo na svém twitterovém účtu den poté, co přijal Putinovo pozvání k návštěvě Ruska.

"Dialog o důvěře zahájený s prezidentem Putinem v Brégançonu pokračuje," napsal Macron ve svém příspěvku. Dodal, že tématy jednání v ruské metropoli by měly být "bezpečnost v Evropě, regionální konflikty, klima, včetně permafrostu v Arktidě".

"Pojedu do Ruska brzy," konstatoval rovněž šéf francouzského státu v krátkém tweetu. Termín cesty ale nijak nepřiblížil.

Oba prezidenti spolu mluvili telefonicky v pátek. Podle sdělení Kremlu přitom vyzvali k nastolení příměří v Libyi a k obnovení jednání znepřátelených stran. Macron také přijal Putinovo pozvání k návštěvě Ruska. Agentura AFP k tomu napsala, že podle Elysejského paláce by se měla uskutečnit v příštích měsících, pravděpodobně do konce letošního roku, avšak záleží na situaci kolem pandemie covidu-19.

Macron ve svém dnešním příspěvku na twitteru narážel na loňské setkání s Putinem v prezidentském letním sídle v pevnosti Brégançon na jihu Francie. Sešli se tehdy několik dní před začátkem summitu ekonomicky nejvyspělejších zemí světa G7, který se konal ve francouzském Biarritzu.