Macík zazářil na Dakaru třetím místem, Prokop a Loprais si drží pozice

Vadí ad-Davásir (Saúdská Arábie) - Martin Macík zazářil v 9. etapě Rallye Dakar třetím časem mezi kamiony a připsal si nejlepší dílčí výsledek v letošním ročníku slavné soutěže. Na průběžném čtvrtém místě se i nadále drží Aleš Loprais. Motocyklový jezdec Martin Michek dojel patnáctý a posunul se na 19. místo pořadí. V kategorii automobilů se tolik nedařilo Martinu Prokopovi, v rychlé etapě se umístil až na začátku třetí desítky, celkově je ale i nadále osmý. Novým lídrem je motocyklista Matthias Walkner z Rakouska, mezi auty si vedení upevnil Násir Attíja z Kataru a kamionům i nadále kraluje Dmitrij Sotnikov z Ruska.

Macík v dnešní etapě se startem i cílem ve Vadí ad-Davásiru, jejíž součástí byla 287 km dlouhá rychlostní zkouška, se na medailových pozicích držel od prvního mezičasu. Ještě na 241. kilometru byl druhý, v závěru jej ale o tři sekundy předstihl Sotnikov. Etapu ovládl jeho krajan a týmový kolega u Kamazu Eduard Nikolajev. Loprais byl šestý, pozici za Chilanem Ignacio Casalem z českého týmu Tatra Buggyra Racing. V celkovém hodnocení je Loprais čtvrtý za trojicí kamazů, Macík zůstal devátý.

Walkner mezi motocyklisty v čele vystřídal Brita Sama Sunderlanda. Tovární jezdec KTM a vítěz z roku 2018 má na nejbližšího pronásledovatele k dobru 2:12 minuty. Etapu vyhrál José Ignacio Cornejo Florimo z Chile, za kterým Michek zaostal o 8:09 minuty a byl jen o šest sekund pomalejší než Sunderland. O tři minuty horší čas než pilot týmu Orion Racing Group měl Jan Branec, který obsadil 24. místo a průběžně by měl být o dvě pozice výše.

"Dnes super výsledek. Až za mnou, sedmnáctý, byl Toby Price, takže si myslím, že ve středu mám dobrého tahouna do etapy," pochvaloval si Michek. "Jen ráno jsem měl těžší vstávání, protože bolest žeber po pádu je druhý nebo třetí den nejhorší. Ráno mě to zase chytlo. Ale musím uznat, že od poloviny speciálky mě přestaly bolet a jelo se mi docela fajn. Teď jsem už lepší. Hodně budu relaxovat, dbám na sebe. Posouváme se pořadím dopředu, což je fajn. Jenže poslední etapy budou náročné a budou hodně rozhodovat," dodal.

Mezi automobily byl dnes nejrychlejší Jihoafričan Giniel de Villiers a připsal si osmnácté dílčí vítězství v dakarské kariéře. Prokop za ním zaostal o 11:27 minuty. Lídr průběžného pořadí Attíja dojel třetí a zvýšil náskok na nejbližšího pronásledovatele Sébastiena Loeba z Francie o další minutu. Dvě etapy před cílem má k dobru 39 minut.

"Potvrdily se informace, které jsme dostali před startem. Bylo to 300 kilometrů na plný plyn a kdyby tam nebylo pár dun, kdy jsme zpomalili, tak to bylo celé naplno, což bylo špatně pro nás," řekl Prokop, dnes dvaadvacátý. "Dobrá zpráva je, že tlumiče fungovaly lépe, špatná, že motor je slabý, a když nám fouká do čumáku jako dnes, tak nám to nejelo více než 150. A soupeři, kteří startovali za námi, tak nás po 80 kilometrech předjeli jako nůž máslem," přiznal s tím, že konkurenti mají až o dvacet kilometrů za hodinu vyšší maximální rychlost.

V kategorii čtyřkolek obsadil dnes Zdeněk Tůma sedmé místo a celkově je i nadále pátý.

Rallye Dakar - 9. etapa: Vadí ad-Davásir - Vadí ad-Davásir (491 km celkově/287 km rychlostní zkouška): Automobily: 1. De Villiers, Murphy 2:23:08, 2. Lategan, Cummings (všichni JAR/Toyota) -9, 3. N. Attíja, Baumel (Kat., Fr./Toyota) -1:04, ...22. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -11:27, 40. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) -23:53. Průběžné pořadí: 1. N. Attíja, Baumel 30:10:04, 2. Loeb, Lurquin (Fr., Belg./Prodrive) -39:05, 3. Rádžhí, Orr (Saúd. Ar., Brit./Toyota) - 58:44, ...8. Prokop, Chytka -2:04:28, 25. Zapletal, Sýkora -5:37:33. SSV: 1. Marek Goczal, Laskawiec (Pol./Can-Am) 3:00:52. Průběžné pořadí: 1. Jones, Gugelmin (USA, Braz./Can-Am) 37:14:28. Lehké prototypy: 1. Quintero, Zenz (USA, Něm./OT3) 2:50:04, ...10. Macháček, Vyoral (ČR/Can-Am) -19:38. Průběžné pořadí: 1. López Contardo, Latrach Vinagre (Chile/Can-Am) 35:47:12, ...7. Macháček, Vyoral -6:24:27. Motocykly: 1. Cornejo Florimo (Chile/Honda) 2:29:30, 2. K. Benavides (Arg./KTM) -1:26, 3. R. Brabec (USA/Honda) -1:47, ...15. Michek -8:09, 24. J. Brabec -11:08, 41. Engel (všichni ČR/KTM) -28:53. Průběžné pořadí: 1. Walkner (Rak./KTM) 30:14:03, 2. Sunderland (Brit./KTM) -2:12, 3. Van Beveren (Fr./Yamaha) -3:56, ...19. Michek -1:58:50, 22. J. Brabec -2:05:24, 35. Engel -3:55:20. Čtyřkolky: 1. Copetti (USA/Yamaha) 3:18:58, ...7. Tůma (ČR/Yamaha) -57:19. Průběžné pořadí: 1. Giroud (Fr./Yamaha) 38:06:16, ...5. Tůma -7:06:29. Kamiony: 1. Nikolajev 2:38:43, 2. Sotnikov (oba Rus./Kamaz) -2:34, 3. Macík (ČR/Iveco) -2:37, ...6. Loprais (ČR/Praga) -6:04. Průběžné pořadí: 1. Sotnikov 32:43:53, 2. Nikolajev -8:51, 3. Šibalov (Rus./Kamaz) -41:18, 4. Loprais -1:32:57, ...9. Macík -4:29:51.