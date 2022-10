Macík vyhrál s kamionem Marockou rallye, Prokop byl v kategorii automobilů pátý

Agádír (Maroko) - Pilot kamionu Iveco Martin Macík vyhrál Marockou rallye, součást světového šampionátu dálkových rallye a jeden z posledních přípravných závodů na slavný Dakar. Martin Prokop skončil v kategorii automobilů postavených podle pravidel Mezinárodní automobilové federace pátý, nejlepším českým motocyklistou byl desátý Milan Engel.

Macík, startující s novým speciálem, byl mezi kamiony hlavním favoritem a svou roli splnil. Posádka týmu Big Shock! Racing vyhrála v Africe tři etapy a druhého Nizozemce Keese Koolena, který také startoval se speciálem postaveným v dílnách sedlčanského týmu, porazila téměř o hodinu. Čtvrté místo obsadil Tomáš Vrátný.

"Vyhráli jsme, to je super. Ale hlavně nám skvěle vyšel test Čendy (kamionu) před Dakarem. Maroko je extrémní - duny, řečiště, šutry. Řekl bych, že je dokonce těžší než Dakar. A letos to byla velká rozbíječka. Nový kamion dostal za uši, orvali jsme ho slušně, ale proto jsme tu byli. Je za námi pět etap, přes 2000 kilometrů a my máme, co potřebujeme," uvedl Macík.

I Prokop v Maroku testoval nový speciál. Jeho Ford měl novou karosérii, která má výrazně upravenou aerodynamiku. "Jsme šťastní, že jsme ubránili páté místo, protože Kuba Przygonski po nás šel. Auto dobré, je vidět zrychlení, ale v poslední etapě jsme jeli 30 nebo 40 kilometrů na pláži v plné rychlosti a ostatní byli o 12 kilometrů rychlejší, což nám nedělá radost. Ostatní ale mají o 40 nebo 50 koní větší výkon, což by jim na Dakar měli vzít," uvedl Prokop. Největším problémem českého týmu jsou ale špatné tlumiče. "Čeká nás práce, ale generálka dobrá," dodal čtyřicetiletý pilot.

Motocyklista Engel startoval v kategorii Rally2 a skončil desátý. Jan Brabec a Martin Prokeš do cíle nedojeli. Odstoupit musel i Tomáš Kubiena na čtyřkolce. "Dost mě bolela ruka, kterou jsem měl zlomenou a nemohl jsem se tak dostatečně soustředit na jízdu. Byl to pro mě těžký a zároveň důležitý závod. Co se naučíte zde, nikde jinde nejde," uvedl Engel, jenž byl v absolutním hodnocení motocyklistů čtyřiadvacátý.