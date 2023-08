Macík se za idolem Lylesem vytáhl mezi nejlepší Evropany na tomto MS

Budapešť - Ještě před měsícem sprinter Ondřej Macík vůbec nepočítal s tím, že by mohl startovat na mistrovství světa. Pak na republikovém šampionátu v Táboře šokoval českým rekordem na 200 metrů a výkon 20,39 sekundy ho v žebříčku vynesl na postupovou pozici. V Budapešti ukázal, že to nebyla náhoda. Po boku svého idolu Noaha Lylese běžel v rozběhu jen o setinu pomaleji a jako jeden ze čtyř Evropanů postoupil do semifinále.

Radost měl už před závodem, když ze startovních listin vyčetl, že je ve stejném běhu jako dvojnásobný světový šampion na 200 metrů a novopečený mistr světa ze stovky Lyles. "S koučem jsme to trochu zmanifestovali, hodně jsme to chtěli. Takhle jsem si to nemohl ani vysnít. Radost obrovská," řekl novinářům svěřenec Michala Nováka.

Běžel v deváté dráze hned vedle Lylese. Favorizovaný Američan ještě před zatáčkou handicap smazal. Ale už v tu dobu Macík tušil, že si vede dobře. "Já byl právě překvapený, že mě nepředběhl po 20 metrech, a jelikož jsme ze zatáčky vyběhli dost podobně, tak mě to koplo a snažil jsem se tahat, co nejvíc to šlo," líčil. V cílové rovince měl Lylese na dohled, ztratil na něj 35 setin sekundy. "Nebudu říkat, že jsem věděl, že na to nemám ho předběhnout, ale je to jasné. Ten týpek má (osobní rekord) 19,31, to je prostě náročné. Ale bojoval jsem. Pomůže to určitě," komentoval to Macík.

Šestadvacetiletému Američanovi fandil na stovce a pozoroval ho při přípravě na závod. "Snažil jsem se soustředit na sebe, ale je to pro mě premiérová velká akce a takovéhle kluky nebudu potkávat každý den, tak jsem ho trochu sledoval. Nedělal o moc jiných věcí než já, snažil se hodně odpočívat a předvést to na dráze. Při rozcvičení je zbytečné předvádět kvalitní výkony," vyprávěl závodník, který ještě začátkem léta o Budapešti ani nesnil. "Kdyby mi někdo řekl, že tady budu v semifinále, tak se mu vysměju," podotkl.

Třetí příčkou si s přehledem zajistil účast v semifinále MS, kde byl z českých sprinterů na dvoustovce naposledy Pavel Maslák v Tegu 2011. V přímém souboji Macík poprvé porazil slovenskou hvězdu Jána Volka, v celkovém pořadí předčil i známá sprinterská jména, jako jsou Ital Filippo Tortu nebo Turek Ramil Gulijev.

V semifinále by rád atakoval svůj český rekord. "Bylo by to super. Musím si odpočinout a pak zase bojovat o co nejlepší čas. Byl bych moc rád, kdyby to padlo. Třeba 20,30 by bylo super," řekl sprinter, který se loni poprvé dostal pod hranici 21 sekund.

A měl jasno v tom, koho by chtěl do semifinále. "Stačí mi Lyles. Klidně si to zopakuju, semifinále s ním, jenom s ním," zasnil se. A přání se mu splnilo. Je stejně jako Lyles v prvním semifinále, které se poběží ve čtvrtek ve 20:20.