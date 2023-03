Machovský: Neskutečná úleva, derby v semifinále by mi nevadilo

Hradec Králové - Brankář Matěj Machovský byl možná hlavním hrdinou hradeckého Mountfieldu ve čtvrtfinálové sérii extraligy proti Liberci. Naskočil do ní po úvodním prohraném zápase a vychytal čtyři vítězství, díky kterým mohli Východočeši oslavit postup do semifinále.

Machovský předváděl v celé sérii vynikající výkony. V prvních třech zápasech inkasoval dohromady jen čtyři góly a ačkoli ve čtvrtém vytahoval puk z branky také čtyřikrát, hlavní bylo, že Mountfield i přesto sérii ukončil.

"Je to neskutečná úleva. Jsem strašně rád, že jsme sérii dotáhli, i když poslední zápas byl takový kostrbatý. Pro fanoušky skvělý, pro gólmany žádná pecka. Kluci to ale zvládli, dali šest gólů a povedlo se nám postoupit," radoval se po vítězství 6:4 hradecký brankář.

Trenér Tomáš Martinec měl při jeho nasazení šťastnou ruku. Henri Kiviaho přitom na úvodní porážce vinu nenesl, takže změna v brankovišti působila trochu překvapivým dojmem.

"Nebylo to v plánu, ale v týmu jsou dva gólmani a trenéři se zkrátka rozhodli, že tam dají druhého. Ke konci sezony kluci vyhrávali, takže nebylo co měnit a moc příležitostí jsem nedostal. Řekl jsem si, že teď je to moje šance, budu se ji snažit chytit za pačesy a dotáhnout sérii do vítězného konce," líčil Machovský.

Lednová posila Mountfieldu si v play off vychutnávala atmosféru na hradeckém stadionu, který byl na poslední zápas vyprodaný. "Bylo to skvělé. Když jsme nějakých deset minut prohrávali, lidi to nepustili a pořád nás tlačili dál. Vyhráli jsme díky nim," vzkázal Machovský, jenž při oslavách hrdě ukazoval na hradecký znak.

Jak jinak by mohl dokázat, že se mu v novém klubu zalíbilo. "Říkal jsem od začátku, že hned v prvních pár dnech, co jsem do Hradce přijel, jsem se tady cítil skvěle. Jsem strašně rád za to, že tady můžu hrát. Teď jsme ještě postoupili do semifinále, takže musím obrovsky poděkovat celé organizaci i fanouškům za to, jak mě přijali. Doufám, že pojedeme dál," pronesl gólman, jenž v červenci oslaví třicáté narozeniny.

Předtím by si přál dosáhnout s hradeckým týmem na mistrovský pohár. V cestě ale ještě budou stát dva soupeři, přičemž jméno soka pro semifinále se Mountfield teprve dozví. Ve hře jsou Pardubice, Vítkovice, Sparta i Třinec.

"Už je to úplně jedno. V semifinále prostě narazíte jenom na dalšího těžkého soupeře a pokud chcete dojít až na vrchol, vždycky musíte porazit nejlepší týmy v lize," reagoval Machovský.

Východočeské derby by se mu ale líbilo. "Někdo říkal, že by bylo lepší až ve finále, ale já si říkám, že stejně musíme Pardubice někde potkat. Semifinále by asi taky nevadilo," pousmál se závěrem.