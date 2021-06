Macháč si Wimbledon nezahraje, Smitkové chybí ještě jedna výhra

Londýn - Dvacetiletý český tenista Tomáš Macháč si na premiérový start ve Wimbledonu musí počkat. V posledním kole kvalifikace pro travnatý grandslam nestačil na Australana Christophera O'Connella a mužskou dvouhru tak absolvuje v All England Clubu jen Jiří Veselý. Poslední výhra od postupu dělí Terezu Smitkovou, senzační wimbledonskou osmifinalistku z roku 2014.

Macháč nezískal proti O'Connellovi ani set a prohrál všechny tři, na které se závěrečné kolo kvalifikace hraje. Australan zvítězil 7:6, 6:4 a 7:6.

Šestadvacetiletá Smitková udělala druhý ze tří kroků k postupu výhrou 7:6 a 6:3 nad Rakušankou Barbarou Haasovou. O místo v hlavní soutěži si zahraje s Číňankou Wang Sin-jü. "Je to určitě velká motivace, kdo by tam nechtěl být,“ řekla Tenisovému světu Smitková, jež před sedmi lety v All England Clubu prožila životní turnaj a do osmifinále prošla také z kvalifikace.

"Když zvládnete tady v Roehamptonu kvalifikaci, pak je hlavní klub za odměnu. Ráda bych se tam dostala," dodala tenistka, jež si hlavní soutěž grandslamu zahrála naposledy před třemi lety.

Azarenková kvůli zranění nenastoupila v Bad Homburgu do čtvrtfinále

Bývalá světová jednička Běloruska Viktoria Azarenková kvůli zranění nenastoupila do čtvrtfinále tenisového turnaje v Bad Homburgu.

Do semifinále tak bez boje postoupila Španěla Sara Sorribesová, pro kterou byla už účast mezi nejlepší osmičkou dosud největším úspěchem na trávě. Její další soupeřkou může být Kateřina Siniaková, kterou čeká zápas s domácí s Laurou Siegemundovou.

O semifinále bude hrát i nasazená jednička Petra Kvitová, jejíž soupeřkou bude Nadia Podoroská z Argentiny. V Bad Homburgu se dnes zatím nehraje kvůli dešti.

Výsledky tenisových turnajů:

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj žen v Bad Homburgu v Německu (tráva, dotace 189.708 eur): Dvouhra - čtvrtfinále: Sorribesová (7-Šp.) - Azarenková (2-Běl.) bez boje.

Kvalifikace na grandslamový turnaj Wimbledon: Muži - 3. kolo: O'Connell (16-Austr.) - Macháč (27-ČR) 7:6 (8:6), 6:4, 7:6 (7:4). Ženy - 2. kolo: Smitková (ČR) - Haasová (Rak.) 7:6 (8:6), 6:3.