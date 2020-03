Maceo Parker, Harry Styles i Jiří Korn přesouvají své koncerty

Praha - Jazzová hvězda Maceo Parker, idol mladé generace Harry Styles i český zpěvák Jiří Korn posunuli vzhledem k opatřením proti šíření koronaviru termíny svých pražských koncertů. Vystoupení v pražské O2 areně 1. listopadu naopak oznámil kanadský zpěvák Abel Makkonen Tesfaye známý jako The Weeknd. Pokud bude zákaz koncertů platit i v druhé části roku, mohl by pro jejich organizátory znamenat velké finanční ztráty. Proto se všechny managementy účinkujících a pořadatelé snaží najít alternativní termín. ČTK o tom informovali mediální zástupci pořadatelů koncertů.

"Koncert saxofonisty, legendy funky a soulu Macea Parkera se 6. dubna neuskuteční. Náhradní termín je potvrzen na 25. října tohoto roku a odehraje se na stejném místě, tedy v pražském Divadle Archa. Všechny vstupenky zůstávají v platnosti," uvedla Zdena Selingerová.

Parker, považovaný za jednoho z nejlepších saxofonistů na světě, s vlastní kapelou koncertuje od 90. let. Do České republiky se pravidelně vrací, jeho koncerty bývají vyprodané. Celosvětově se Maceo Parker proslavil hraním s Jamesem Brownem, postupně hrál po boku nejen všech nejzásadnějších osobností funkové hudby včetně Prince nebo Red Hot Chili Peppers.

Anglický zpěvák, skladatel a herec Harry Styles, známý jako člen skupiny One Direction, vzhledem k současné situaci přeložil své koncertní turné na příští rok. V pražské O2 areně měl vystoupit 11. května, nový termín je 23. února 2021. Již zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti na nový termín a jsou nadále k dispozici v předprodejích. "Každý, kdo mě zná, ví, že koncertování bylo vždy mou oblíbenou součástí práce s hudbou. V obdobích, jako jsou tato, je však nejvyšší prioritou bezpečnost a ochrana koncertního týmu, fanoušků a všech ostatních po celém světě. Jsme v tom společně. Nemůžu se dočkat, až se opět potkáme v bezpečnějších časech. Do té doby se chovejte k lidem s laskavostí," uvedl Styles. V prosinci 2019 vydal své druhé sólové album Fine Line. Tři roky předtím oznámila zejména mezi mládeží oblíbená kapela One Direction na dobu neurčitou přerušení činnosti.

Zrušen byl také koncert Jiřího Korna, který se měl konat 4. dubna v O2 areně. Show s názvem 70x dík k jubileu zpěváka, tanečníka, herce a významné osobnosti české kultury má na stejném místě nový termín 17. září.

Kanadský zpěvák Abel Makkonen Tesfaye známý pod svým pseudonymem The Weeknd oznámil světové koncertní turné The After Hours Tour, na kterém podpoří svoje nadcházející album After Hours. Představitel současného rhythm & blues, který kariéru započal v roce 2010 na YouTube, turné odstartuje 11. června ve Vancouveru a 1. listopadu by mělo dorazit do pražské O2 areny.

Vystoupení pořádá největší světový pořadatel koncertů společnost Live Nation, pro kterou by případný zákaz hromadných akcí i v druhé části roku mohl znamenat zásadní ztrátu. Většina jejích akcí se má uskutečnit během června a července. Jsou mezi nimi vystoupení zahraničních hvězd jako Guns N'Roses, Aerosmith, Alicia Keys, Kiss, Sting či Iron Maiden i červencový festival Prague Rocks s účastí Lucie, No Name, Lake Malawi a My Chemical Romance.