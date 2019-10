Maas: Země, co nechtějí migranty, musí pomáhat na místě

Praha - Země Evropské unie, které nechtějí přijímat uprchlíky, by se měly o to víc zapojit do boje s příčinami migrace. Při dnešní návštěvě České republiky to řekl německý ministr zahraničí Heiko Maas. Podle šéfa české diplomacie Tomáše Petříčka (ČSSD) se Česko zaměřuje na řešení příčin uprchlické krize v Africe a na Blízkém východě. Podle něj ale není v zemi společenská shoda, která by umožnila debatovat o rozdělování uprchlíků, kteří přicházejí do EU.

Německo je podle Maase toho názoru, že se do řešení migrační problematiky musí zapojit všechny členské státy EU. Nečeká, že by Berlín na tomto postoji něco změnil. Německý ministr ale přiznal, že jeho země vnímá, že mezi státy EU není shoda na přístupu k rozdělování migrantů. Státy, které nechtějí uprchlíky přijmout, to podle něj musí vynahradit svým angažmá v zemích, kde problém vzniká.

"Česká republika chce dobrovolně přispívat ke společnému řešení. Soustředíme se na to, abychom předcházeli migraci, bojovali s ní v Africe nebo na Blízkém východě," řekl Petříček. Připomněl, že Česko pomáhá partnerským státům v Evropě s ochranou hranic. Odmítl ale přijetí dohody, podle které by Česko muselo povinně přijímat uprchlíky na základě rozdělovacího mechanismu v EU. Podle něj na tom není politická ani společenská shoda.

Systém rozdělování uprchlíků odmítá premiér Andrej Babiš (ANO). "Já jsem potvrdil panu ministrovi, že Česká republika odmítá tyhle nápady, které jsme v minulosti xkrát odmítli, protože nejsou systémové a je potřeba, aby Evropa byla aktivnější při řešení těchto problémů," uvedl na dnešní tiskové konferenci po jednání vlády.

Petříček se také ohradil proti tvrzení, že Česko nepřijímá žádné migranty. Upozornil, že kromě migračních proudů ze Středomoří přicházejí do Evropy i lidé z Východu a že Česko loni přijalo desítky tisíc lidí, mimo jiné z Vietnamu nebo z Mongolska.

Podle českého ministra rozdílný přístup Česka a Německa k migraci vzájemný vztah obou zemí nekomplikuje. Podle něj není nutné shodovat se ve všem, ale být schopni spolu mluvit i přes některé rozdílné postoje.

ČR a Německo posílí spolupráci například v boji proti drogám

Na podporu výuky češtiny v Německu nebo na spolupráci v boji proti drogám se zaměří v příštích dvou letech Česko a Německo. Uvedli to ministři zahraničí obou zemí Petříček a Maas, kteří v Praze podepsali program česko-německého Strategického dialogu na nadcházející dva roky. Podle Petříčka je úzká spolupráce v zájmu občanů obou států.

Česko a Německo se dohodly na zahájení strategického dialogu v roce 2015. V současnosti se tato nadstandardní forma partnerství rozvíjí v 11 oblastech, mimo jiné v zahraniční politice, v kultuře, v oblasti práce, ve zdravotnictví nebo v otázce vnitřní bezpečnosti.

"Jsem přesvědčen, že naše vztahy musí mít i praktické dopady pro občany na obou stranách hranice. Podpisem dnešního dokumentu jsme spustili nové společné projekty," řekl Petříček po podpisu programu strategického dialogu do roku 2021. "Naše úzká spolupráce je bezesporu přínosem po občany našich dvou zemí," zdůraznil.

Podle Maase je podepsaný dokument dobrý základ pro prohloubení česko-německých vztahů. Podle materiálu mají obě země například podporovat výuku češtiny v Německu, spolupracovat při obnově památek, spolupracovat při vývoji nanotechnologií nebo vozidel s vodíkovým pohonem nebo při drogové prevenci. Dohoda hovoří také o rozšířené policejní a celní spolupráci nebo o spolupráci při posilování evropského pilíře Severoatlantické aliance.

Maas dorazil do Česka v den 30. výročí projevu svého předchůdce Hanse-Dietricha Genschera, který na západoněmecké ambasádě v Praze oznámil tisícům východoněmeckých uprchlíků, že mohou vycestovat na Západ. Šéf německé diplomacie dnes označil tuto událost za jeden z nejmagičtějších momentů při cestě na sjednocení Německa, podle něj ji může překonat pouze pád Berlínské zdi v listopadu 1989. Maas si výročí připomene přímo na ambasádě, recepce se zúčastní i Petříček a premiér Andrej Babiš (ANO).