Lyžařský areál Telnice na Ústecku vleky nespustil

Telnice (Ústecko) - Skiareál Telnice na Ústecku dnes vleky pro lyžaře nespustil, i když to přes vládní opatření proti šíření koronaviru plánoval. Policie provozovatele upozornila na platnost usnesení, které zakazuje přepravu lidí za účelem lyžování. Vleky se nerozjedou, řekl dnes ČTK řekl vedoucí provozu areálu Ivan Soukup. Policisté řešili věc na místě. Po ujištění, že provoz zůstane zastaven, odjeli. Areál budou přes dnes sledovat. ČTK to řekla mluvčí policie Veronika Hyšplerová.

Na rozjezd areálu bylo podle Soukupa vše připraveno. "Ještě v pátek odpoledne byla právní situace taková, že podle nás dovolovala provoz zahájit. Pak vyšlo usnesení vlády, že zákaz přepravy lidí za účelem lyžování je prodloužen," uvedl Soukup.

Zákaz platí podle protiepidemického systému PES v pátém, nejvyšším stupni. Index rizika má k dnešku podle webu ministerstva zdravotnictví hodnotu 69, což odpovídá čtvrtému stupni. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v pátek uvedl, že s otevřením skiareálů se ale nedá počítat dřív než na přelomu měsíce.

Na parkovišti u areálu v Zadní Telnici bylo dnes ráno několik aut. Lyžaři sledovali rozsvícený svah, na němž později světla zhasnula. "Byli jsme připraveni, měli jsme zajištěné koridory pro rozestupy, roušky za deset korun pro ty, kteří by je neměli. Na dodržování opatření mělo dohlížet pět lidí. Bohužel, pokud by nám to policie zastavila, tak to nemá smysl," uvedl Soukup.

V pátek měl vedoucí ústeckého územního odboru policie schůzku s provozovatelem areálu. "Na ní se hovořilo o tom, že nouzový stav dále trvá a že v případě, že provoz spustí, poruší nařízení. V dnešních ranních hodinách jsme s provozovatelem areálu znovu hovořili. Ujistil nás, že nechce porušovat vládní nařízení a skiareál nezprovozní," uvedla Hyšplerová. Policisté poté odjeli. "V průběhu dne budeme skiareál monitorovat," doplnila.

Někteří lyžaři a snowboardisté vybavení rouškami se rozhodli využít čerstvě napadaného sněhu a svah si vyšlapali, jiní místo opustili po odjezdu policie. Parkoviště je volné. Pokud někdo na Telnici zamíří, doporučuje se zimní výbava vzhledem ke sněhu na cestě k areálu.