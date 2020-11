Lyžařský areál na Klínovci začal zasněžovat

Karlovy Vary - V nejvýše položeném lyžařském středisku v Krušných horách na Klínovci dnes začali zasněžovat. Sněžná děla tam spustili již téměř v celém areálu. Pokud teploty vydrží a vláda zmírní nařízení ohledně koronaviru, jsou v největším skiareálu v Krušných horách připravení otevřít standardně na začátku prosince. ČTK to dnes řekla mluvčí klínoveckého areálu Hana Hoffmannová.

Díky nízkým teplotám se dnes ráno rozjela sněžná děla nejprve na vrcholu Klínovce, poté prvozovatelé začali zasněžovat i v nižších polohách. "Na Klínovci sněží a teploty se dostaly až k minus čtyřem stupňům, dobrá je i vlhkost. Podmínky jsou tedy nyní příznivé," řekla Hoffmannová.

Provozovatelé chtějí skiareál otevřít co nejdříve. "Připravujeme se nyní na 120 procent, standardně otevíráme jako jedni z prvních areálů na začátku prosince. Uvidíme, zda to vládní nařízení dovolí, jsme venkovní sportoviště, kde jsou lidé dostatečně rozmístěni," uvedla Hoffmannová.

V lyžařském středisku pokračují i další přípravy na začátek sezony. "Rozmisťujeme po areálu stojany s dezinfekcí, k prodeji budou šátky na zakrytí úst, před nástupy na lanovky budeme hlídat rozestupy, jsme připraveni rozmístit i sítě, a vytvořit tak před nástupem na lanovky oddělené koridory," řekla mluvčí.

Na Klínovci letos investovali do zasněžovacího sytému několik desítek milionů. Pořídili tam na zasněžování tyčová a vrtulová děla a retenční nádrže. Větší investice areál uskutečnil loni, investoval například do stavby nové lanovky Dámská za 110 milionů korun nebo do retenčních nádrží pro umělé zasněžování.

Teploty na horách by podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu měly v pátek klesat až k minus třem stupňům, o víkendu v noci až k minus sedmi.