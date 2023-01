Lyžařky Nováková s Janatovou byly na SP v Livignu páté ve sprintu dvojic

Livigno (Itálie) - Lyžařky Petra Nováková a Kateřina Janatová skončily na Světovém poháru v Livignu páté ve sprintu dvojic volnou technikou. Luděk Šeller s Michalem Novákem doběhli na desátém místě. Vyhráli Francouzi, závod žen ovládly dvě švédské dvojice.

Nováková s Janatovou se do boje o medailové pozice nezapojily, na čtvrté Němky ztratily 12 sekund. Z páté příčky byly nadšené. "Máme z toho obě dvě radost, strašnou radost. Já vím, že tam hodně práce udělala Kačí," řekla v nahrávce pro média Nováková.

Jejím úkolem bylo hlavně udržet kontakt se skupinou a snažit se zejména na předávkách vyhnout kolizi. "Myslím si, že se to povedlo, předávky jsme měly hodně slušné," pochvalovala si.

Janatová spoléhala na dlouhý finiš. "Věděla jsem o tom. Když jsem viděla, že jsem v té skupině, tak jsem na nic nečekala a vytáhla jsem to na páté místo. Myslím, že tento víkend můžeme považovat za velmi úspěšný pro nás," dodala běžkyně, která byla v sobotu desátá v individuálním sprintu. Švédský souboj o prvenství v týmovém sprintu vyhrály Linn Svahnová s Majou Dahlqvistovou.

Také Šeller s Novákem, kteří předloni na SP ve Švédsku doběhli v této disciplíně čtvrtí, stejně jako české ženy ztratili na vítěze necelých 14 vteřin. V mnohem vyrovnanějším mužském finále jim to však stačilo až na desáté místo.

"Spíš jsme tahali za kratší konec, neměli jsme úplně sílu v téhle nadmořské výšce a mohli jsme spíš překvapit. Takže desáté místo je takový standard, na který jsme měli. Není to žádný zázrak," řekl Novák.

Adam Fellner s Ondřejem Černým byli čtrnáctí. V početném finále doplatili na dvě zlomené hole. "Bohužel Adam zlomil hůl v prvním kole, což nás naštěstí nestálo tolik času. Ale mně byla zlomena hůl na předávce do druhého kola. V těch patnácti lidech bylo to předávkové území poměrně naplněné, takže se tam ty hole lámaly. Nebyli jsme jediný tým, kterému se to stalo. Na začátku druhého kola se za to vzalo a už jsem to nezvládl dojet. Pak už jsme hráli jenom o to, jestli budeme čtrnáctí, nebo patnáctí," komentoval závod Černý. Zvítězili Francouzi Renaud Jay a Richard Jouve.

Závody SP v běhu na lyžích v Livignu - sprint dvojic volnou technikou: Muži: 1. Jay, Jouve (Fr.) 11:46,13, 2. De Fabiani, Pellegrino (It.) -0,44, 3. Riebli, Grond (Švýc.) -2,62, ...10. Šeller, Novák -13,92, 14. Fellner, Černý (všichni ČR) -45,57. Ženy: 1. Svahnová, Dahlqvistová 13:06,10, 2. Ribomová, Sundlingová (všechny Švéd.) -0,73, 3. Brennanová, Kernová (USA) -1,05, ...5. Nováková, Janatová (ČR) -13,58.